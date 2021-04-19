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    Стрілянина у США: загинула семирічна дівчинка (відео)

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    Батько і дочка спочатку обидва були госпіталізовані, але дитина померла в лікарні - Стрілянина у США: загинула семирічна дівчинка (відео)
    Батько і дочка спочатку обидва були госпіталізовані, але дитина померла в лікарні
    Фото Anthony Vazquez/Sun-Times

    У момент нападу, Джонт Адамс і його дочка Джаслін перебували в машині на стоянці біля McDonald's

    В Америці у місті Чикаго дитина загинула під час стрілянини в McDonald's, її батько з пораненням госпіталізований у важкому стані. Про це повідомляє Associated Press.

    У момент нападу, Джонт Адамс і його дочка Джаслін перебували в машині на стоянці біля McDonald's в районі Хоман-сквер.

    Їхній автомобіль обстріляли двоє невідомих, які вийшли з сірої машини. Нападники втекли з місця стрілянини. Правоохоронці їх розшукують. Батько і дочка спочатку обидва були госпіталізовані з серйозними вогнепальними пораненнями, проте дівчинка померла в лікарні.

    Нагадаємо, три людини загинули під час стрілянини в американському місті Остін (штат Техас). За даними медиків, невідомий чоловік відкрив стрілянину на перетині двох вулиць. Наразі про його особистість нічого не відомо. У поліції зазначили, що стрілянина носила побутовий характер. Почався розшук підозрюваного.

    Теги: США вбивство машини автомобіль стрілянина
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