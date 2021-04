Стрілянина у США: загинула семирічна дівчинка (відео)

В Америці у місті Чикаго дитина загинула під час стрілянини в McDonald's, її батько з пораненням госпіталізований у важкому стані. Про це повідомляє Associated Press.

У момент нападу, Джонт Адамс і його дочка Джаслін перебували в машині на стоянці біля McDonald's в районі Хоман-сквер.

Їхній автомобіль обстріляли двоє невідомих, які вийшли з сірої машини. Нападники втекли з місця стрілянини. Правоохоронці їх розшукують. Батько і дочка спочатку обидва були госпіталізовані з серйозними вогнепальними пораненнями, проте дівчинка померла в лікарні.

JUST IN - 7-year-old girl fatally shot, father injured after gunfire broke out at a McDonald’s drive-thru in Chicago.pic.twitter.com/CYI1hwN0Fh