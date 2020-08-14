Окупанти з опівночі тричі порушили режим тиші на Донбасі



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Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню

Ворог вдавався до провокацій і обладнав позиції

Російські найманці тричі відкривали вогонь на сході України з початку цієї доби станом на 17:00 14 серпня, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

«Із початку цієї доби в районі проведення Операції об'єднаних сил зафіксовано три порушення домовленостей, досягнутих 22 липня у рамках Тристоронньої контактної групи. Серед особового складу об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає», - йдеться у повідомленні.

Стрільба велася, зокрема, поблизу міста Авдіївки Донецької області зі стрілецької зброї. Постріли були неприцільними.

При цьому, за даними штабу, українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню.

У районі проведення Операції об'єднаних сил також працюють сапери, які розмінували понад 6 га території у прифронтовому районі та передали на знищення 83 знайдені вибухонебезпечні предмети. Крім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури. За минулу добу вони відремонтували 11 будинків, ще на 18 об'єктах роботи тривають.

Нагадаємо, 13 серпня на Донеччині двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвалися на протитанковій міні. Один із них загинув, інший дістав поранення.

Також названо ім'я військового, який загинув на Донбасі внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

Олександр, 37-річний старший солдат Збройних сил з Миколаєва, який напередодні підірвався з товаришем на міні на Донбасі, зараз перебуває у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова. Його стан вкрай важкий.

Разом з тим секретар РНБО Олексій Данілов похвалився результатами перемир’я. Данілов вважає, що на Донбасі дотримується режим, бо два тижні не спостерігається пострілів з важкого озброєння і не зафіксовано бойових втрат.

Раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що військові сприймають умови «режиму тиші» як недовіру до армії.

До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.