У Росії школярам запропонували безкоштовний кальян на 1 вересня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заклад у Новому Уренгої побажав дописувачам продуктивного навчального року і запропонував «усім школярам кальян на фрукті в подарунок»

Розважальний заклад в Новому Уренгої (Росія) запропонував на своїй сторінці в соцмережах безкоштовний кальян школярам на честь Дня знань.

Оголошення з'явилося в неділю в записі місцевої кальянної в соціальній мережі Instagram, пише УНІАН.

Заклад побажав дописувачам продуктивного навчального року і запропонував «усім школярам кальян на фрукті в подарунок», зазначивши, що акція діє з 1 по 3 вересня.

При цьому в публікації була приписка: її учасниками можуть стати лише повнолітні.

У коментарях до посту депутат окружного законодавчих зборів Іван Вершинін рекомендував закладу видалити його, оскільки подібну рекламу можуть зрозуміти неправильно.

Він також назвав публікацію «невдалим жартом».