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    У Росії школярам запропонували безкоштовний кальян на 1 вересня

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    У Росії школярам запропонували безкоштовний кальян на 1 вересня

    Заклад у Новому Уренгої побажав дописувачам продуктивного навчального року і запропонував «усім школярам кальян на фрукті в подарунок»

    Розважальний заклад в Новому Уренгої (Росія) запропонував на своїй сторінці в соцмережах безкоштовний кальян школярам на честь Дня знань.

    Оголошення з'явилося в неділю в записі місцевої кальянної в соціальній мережі Instagram, пише УНІАН.

    Заклад побажав дописувачам продуктивного навчального року і запропонував «усім школярам кальян на фрукті в подарунок», зазначивши, що акція діє з 1 по 3 вересня.

    При цьому в публікації була приписка: її учасниками можуть стати лише повнолітні.

    У коментарях до посту депутат окружного законодавчих зборів Іван Вершинін рекомендував закладу видалити його, оскільки подібну рекламу можуть зрозуміти неправильно.

    Він також назвав публікацію «невдалим жартом».

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