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    Діти пішли в школу: патрульні закликали водіїв бути уважними

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    Діти пішли в школу: патрульні закликали водіїв бути уважними

    Поліція просить водіїв знижувати швидкість та надавайте перевагу в русі маленьким пішоходам

    Сьогодні, 2 вересня, у 430 комунальних школах Києва майже 285 тисяч учнів розпочнуть свій новий навчальний рік, з них майже 33 тисячі – першокласники.

    У зв’язку з початком нового навчального року Патрульна поліція Києва закликала водії бути уважними на дорогах, особливо поблизу шкіл.

    «Схованки», «Піжмурки», «Квач», «Вище землі», – сьогодні діти йдуть до школи, а на перервах будуть бігати, стрибати і радіти осіннім дням. Друзі-водії, будь ласка, будьте дуже уважні на дорозі. Особливо поблизу шкіл та пішохідних переходів!» - йдеться в повідомленні патрульних.

    Поліція просить водіїв знижувати швидкість та надавайте перевагу в русі маленьким і не тільки пішоходам на переходах.

    Як повідомлялося, сьогодні майже 33 тисячі першокласників сьогодні прийдуть до шкіл Києва на свій перший у житті урок.

    Мер Києва Віталій Кличко привітав школярів столиці з початком нового навчального року та урочисто відкрив нову школу на вулиці Хорольській, 19 в Дніпровському районі Києва.

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