Стовп диму видно за кілометри. Потужний вибух стався на заводі в Татарстані

Єгор Голівець
Стовп диму видно за кілометри. Потужний вибух стався на заводі в Татарстані
На заводі «Нижньокамськнафтохімі» прогримів вибух
Після вибуху спалахнула пожежа, причини інциденту поки не назвали

У російському місті Нижньокамськ у Татарстані стався потужний вибух на території підприємства «Нижньокамськнафтохім», після чого виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком».

За попередніми даними, вибух стався на території промислового об’єкта. Після цього на місці спалахнула пожежа, а в небо піднявся густий дим, який видно з різних районів міста.

Причини надзвичайної події наразі не повідомляються. Офіційної інформації щодо можливих постраждалих також поки немає. «Нижньокамськнафтохім» є одним із найбільших нафтохімічних підприємств Росії, розташованим у Татарстані.

Раніше, єдиний нафтопереробний завод у Грузії, що розташований у порту Кулеві, вирішив повністю відмовитися від використання російської нафти через загрозу санкцій з боку Європейського Союзу. Підприємство планує замінити російську сировину поставками з Туркменістану, а згодом із Казахстану, а також розглядає інші альтернативні джерела.

Нагадаємо, що 29 березня, у російському місті Таганрог прогриміла серія вибухів. Регіон опинився під атакою дронів, також оголошувалась ракетна небезпека.

За даними моніторингових каналів, у місті пролунали десятки вибухів, зафіксовано влучання. Як зазначила місцева влада, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Місцеві пабліки пишуть і про пожежі, що видніються на околицях міста. Мешканці активно ділились у соціальних мережах кадрами з вибухами.

