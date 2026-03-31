Стовп диму видно за кілометри. Потужний вибух стався на заводі в Татарстані

Після вибуху спалахнула пожежа, причини інциденту поки не назвали

У російському місті Нижньокамськ у Татарстані стався потужний вибух на території підприємства «Нижньокамськнафтохім», після чого виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком».

У російському місті Нижньокамськ у Татарстані стався потужний вибух на території підприємства «Нижньокамськнафтохім», після чого виникла пожежа. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 31, 2026

За попередніми даними, вибух стався на території промислового об’єкта. Після цього на місці спалахнула пожежа, а в небо піднявся густий дим, який видно з різних районів міста.

Причини надзвичайної події наразі не повідомляються. Офіційної інформації щодо можливих постраждалих також поки немає. «Нижньокамськнафтохім» є одним із найбільших нафтохімічних підприємств Росії, розташованим у Татарстані.

