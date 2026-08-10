«СВО» вже в Татарстані. Російська влада оголосила кількість вбитих і поранених

За попередніми даними, удари припали на промислову зону Нижньокамська у Татарстані

Уранці 10 серпня Татарстан зазнав атаки безпілотників. За даними російської влади, внаслідок удару загинули 12 людей, ще 39 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані тамтешньої влади.

Мер Нижньокамська Радмир Біляєв заявив, що атака триває, а під ударом опинилися як промислові, так і цивільні об'єкти. За його словами, постраждалим надають медичну допомогу. Глава Татарстану Рустам Мінніханов оголосив жалобу за загиблими. Водночас російська влада поки офіційно не уточнила, які саме об'єкти були атаковані.

За даними моніторингових каналів, удари припали на промислову зону Нижньокамська, де розташовані великі підприємства паливно-енергетичного та нафтохімічного комплексу Росії.

Зокрема, у Нижньокамську працюють «ТАНЕКО», «ТАІФ-НК» та «Нижньокамськнафтохім». Підприємства цього промислового кластера вже неодноразово ставали цілями атак безпілотників.

OSINT-видання Astra повідомило, що цього разу, ймовірно, було уражено «Нижньокамськнафтохім» – один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи. Підприємство входить до холдингу СИБУР та виробляє, зокрема, каучуки, пластики й етилен.

Раніше повідомлялося і про можливий удар по НПЗ «ТАНЕКО» у Нижньокамську. Після попередніх атак на підприємства промислової зони фіксували пожежі та тимчасове припинення роботи окремих технологічних установок.