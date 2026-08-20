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Сили оборони уразили НПЗ у Татарстані та нафтовий термінал на Кубані

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Сили оборони уразили НПЗ у Татарстані та нафтовий термінал на Кубані
Військові уразили два важливі нафтові об'єкти Росії
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Після ударів на території обох російських підприємств спалахнули пожежі

Підрозділи Сил оборони України 19 серпня та в ніч проти 20 серпня уразили нафтопереробний завод «Танеко» у Татарстані та нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На нафтопереробному заводі «Танеко», розташованому в Нижньокамську Республіки Татарстан, зафіксовано влучання. Після удару на території підприємства виникла пожежа.

За даними Генштабу, завод здатний переробляти до 16 млн тонн нафтової сировини на рік. Підприємство виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема моторне паливо, та залучене до забезпечення російської армії.

Також Сили оборони уразили нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у населеному пункті Волна Краснодарського краю. Він є одним із ключових нафтових терміналів Росії у Чорноморському регіоні. На території об'єкта також зафіксовано пожежу.

Потужності Таманського перевантажувального комплексу дозволяють перевалювати до 19,9 млн тонн нафти, нафтопродуктів та скраплених вуглеводневих газів на рік.

Термінал використовується для перевантаження нафти та нафтопродуктів із залізничного транспорту на морські судна. За інформацією Генштабу, об'єкт також забезпечує логістичні та паливні потреби російської армії.

Ступінь завданих підприємствам збитків наразі уточнюється. «Робота по ключових об'єктах противника триває», – наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про результати удару по Ракетно-космічному центру «Прогрес» у російській Самарі, якого було завдано 15 серпня.

Аналіз додаткових даних підтвердив ураження виробничих потужностей підприємств російського військово-промислового комплексу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Теги: пожежа завод війна ЗСУ Генштаб нафтопродукти нафта росіяни росія

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