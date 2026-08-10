Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Татарстані

Україна вдарила по НПЗ «ТАНЕКО» у Татарстані

«ТАНЕКО» – великий нафтопереробний комплекс «Татнафти», який виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин та інші нафтопродукти

У ніч на 10 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «ТАНЕКО» у Нижньокамську.

На підприємстві зафіксували пожежу, ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Як пише «Главком», про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Нижньокамськ є одним із ключових центрів нафтопереробки та нафтохімії Росії. У промисловій зоні міста розташовані великі підприємства «ТАНЕКО», «ТАІФ-НК» та «Нижньокамськнафтохім». Саме ця промзона вже неодноразово ставала ціллю атак безпілотників. «ТАНЕКО» – великий нафтопереробний комплекс «Татнафти», який виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин та інші нафтопродукти. Підприємство має важливе значення для паливної галузі РФ.

Також українські військові уразили ремонтний підрозділ у Хрустальному на Луганщині, склад матеріально-технічних засобів у Новоселідовці та польовий артилерійський склад у Бойовому Донецької області.

Генштаб також повідомив про підтверджені наслідки попередніх ударів по російських об'єктах. Зокрема, після ураження 8 серпня НПЗ «Ільський» у Краснодарському краї підтверджено пошкодження колони первинної переробки нафти АВТ-6.

Крім того, після удару 3 серпня по аеродрому «Гвардійське» в окупованому Криму знищено дев'ять горизонтальних резервуарів з авіаційним пальним та пошкоджено два ангари для авіаційної техніки.

Як повідомлялось, уранці 10 серпня Татарстан зазнав атаки безпілотників. За даними російської влади, внаслідок удару загинули 12 людей, ще 39 отримали поранення.