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    У Росії в батьків хочуть відібрати дитину через участь у протесті

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    <span>Під час акції протесту в Москві, Росія, 27 липня 2019 року</span> - У Росії в батьків хочуть відібрати дитину через участь у протесті
    Під час акції протесту в Москві, Росія, 27 липня 2019 року

    У прокуратурі стверджують, що батько дитини не має права голосу на виборах у Москві

    Прокуратура Москви хоче позбавити батьківських прав подружню пару, яка прийшла з однорічним сином на акцію протесту 27 липня. У пресрелізі відомства стверджується, що батьки під час мітингу передали малолітню дитину «третій особі», і через це хлопчик зазнав небезпеки і нібито зазнав фізичної та моральної шкоди.

    У прокуратурі стверджують, що батько дитини не має права голосу на виборах у Москві, оскільки має лише тимчасову реєстрацію в російській столиці. Імена в публікації не вказані.

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    Відомство також повідомило про перевірку за фактами участі неповнолітніх в неузгоджених публічних заходах у Москві 27 липня і 3 серпня.

    У російській столиці в останні дві суботи відбулися акції за допуск незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу. В обох випадках число затриманих перевищило тисячу, а поліція і Росгвардія застосовували силу.

    Зазначимо, що у Москві в наступну суботу знову збирають акцію протесту

    Нагадаємо, глава британської делегації в ПАРЄ Роджер Гейл закликав переглянути повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи у зв'язку із масовими затриманнями та побиттями демонстрантів на протестах в Москві.

     

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