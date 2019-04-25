У Росії відбулись переговори Путіна з Кім Чен Ином



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Зустріч президента Росії Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина

Зустріч пройшла 25 квітня 2019 року на острові Руський

Зустріч президента РФ Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина відбулась 25 квітня 2019 року на острові Руський, який розташований за декілька кілометрів від російського міста Владивосток. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на росЗМІ.

Переговорам передувала урочиста церемонія. Після церемонії зустрічі президент Росії і північнокорейський лідер провели розмову у вузькому складі.

За інформацією Кремля, на російсько-північнокорейські переговори на вищому рівні відводиться близько чотирьох годин. Делегація Кім Чен Ина складається з 230 осіб, члени делегації прибули в РФ на броньованому поїзді, який використовував для подорожі по Росії Кім Чен Ір. На поїзді також є лімузин глави Північної Кореї.

Нагадаємо, на початку вересня минулого року лідер Північної Кореї підтвердив свою готовність відвідати Росію з офіційним візитом. Він планував обговорити з главою РФ стратегію і перспективу співпраці двох країн.

Північнокорейські державні ЗМІ заявили, що Пхеньян і Москва погодилися провести саміт в цьому році після того, як Кім Чен Ин зустрівся в Пхеньяні з главою Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Кім також їздив до Китаю тричі в цьому році для зустрічей з Сі.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин приїхав до Росії на особистому бронепоїзді.