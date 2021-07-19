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    У Росії виявили підземну в'язницю з крематорієм, замасковану під дачний будинок (фото)

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    Вартість приватної підземної в'язниці фахівці оцінили в 1,5-2 млн рублів - У Росії виявили підземну в'язницю з крематорієм, замасковану під дачний будинок (фото)
    Вартість приватної підземної в'язниці фахівці оцінили в 1,5-2 млн рублів
    Фото: 47news.ru

    За даними журналістів, власниками споруди були колишній співробітник Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) і якась приватна особа

    У Росії в околицях Санкт-Петербурга виявили приватну підземну в'язницю з крематорієм. Про це повідомляє 47news.

    За даними видання, приміщення розташувалося на території покинутого котеджного селища «Новий Петербург» у Всеволожському районі Ленінградської області. Воно складалося з підземних камер, що закривалися на замки. Всередині була обладнана система відеоспостереження, був розташований пункт охорони. Вхід в підземну в'язницю перекривала бетонна плита, яка опускалася за допомогою гідравлічної установки.

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    У Росії виявили підземну в'язницю з крематорієм, замасковану під дачний будинок (фото)
    У Росії виявили підземну в'язницю з крематорієм, замасковану під дачний будинок (фото)
    У Росії виявили підземну в'язницю з крематорієм, замасковану під дачний будинок (фото)
    У Росії виявили підземну в'язницю з крематорієм, замасковану під дачний будинок (фото)
    У Росії виявили підземну в'язницю з крематорієм, замасковану під дачний будинок (фото)
    У Росії виявили підземну в'язницю з крематорієм, замасковану під дачний будинок (фото)
    У Росії виявили підземну в'язницю з крематорієм, замасковану під дачний будинок (фото)

    Споруда була замаскована під дачний будинок. Територію приховував від навколишнього світу високий паркан. На ділянці була лазня з лазом, який веде до печі розміром з людину. Вартість приватної підземної в'язниці фахівці оцінили в 1,5-2 млн рублів, пише видання.

    За даними журналістів, власниками споруди були колишній співробітник Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) і якась приватна особа.

    Тим часом, у Росії мешканці одного з районів Томська розібрали вуличні дерев'яні туалети і натомість користуються звичайними відрами. Такі нововведення спричинили поширення неприємного запаху в місті.

    Теги: Росія будинок тюрьма
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    У Росії виявили підземну в'язницю з крематорієм, замасковану під дачний будинок (фото)