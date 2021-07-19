У Росії виявили підземну в'язницю з крематорієм, замасковану під дачний будинок (фото)

За даними журналістів, власниками споруди були колишній співробітник Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) і якась приватна особа

У Росії в околицях Санкт-Петербурга виявили приватну підземну в'язницю з крематорієм. Про це повідомляє 47news.

За даними видання, приміщення розташувалося на території покинутого котеджного селища «Новий Петербург» у Всеволожському районі Ленінградської області. Воно складалося з підземних камер, що закривалися на замки. Всередині була обладнана система відеоспостереження, був розташований пункт охорони. Вхід в підземну в'язницю перекривала бетонна плита, яка опускалася за допомогою гідравлічної установки.

Споруда була замаскована під дачний будинок. Територію приховував від навколишнього світу високий паркан. На ділянці була лазня з лазом, який веде до печі розміром з людину. Вартість приватної підземної в'язниці фахівці оцінили в 1,5-2 млн рублів, пише видання.

За даними журналістів, власниками споруди були колишній співробітник Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) і якась приватна особа.

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