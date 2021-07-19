У РФ жінку з дитиною не пустили в церкву та облили брудною водою (відео)

Прихожанка хотіла поставити свічки за упокій і помолитися, але на неї «накинулися» дві жінки

Мешканка російського Ростова-на-Дону поскаржилася на дії жінок, які не хотіли пускати її до церкви через те, що вона прийшла з коляскою. Про це повідомляє телеканал 360.

Прихожанка хотіла поставити свічки за упокій і помолитися, але на неї «накинулися» дві жінки. Від росіянки зажадали залишити коляску і взяти на руки дитину. Після цього, за її словами, на них з дитиною вилили відро з водою.

«Коли я спускалася, вона взяла відро і вилила прямо на нас! Підкажіть, це зараз нормально?», – риторично запитала жінка.

Обурена росіянка вирішила повернутися і зняти на відео розмову з жінкою, яка хлюпнула на неї з відра. Аргументом прибиральниці стали колеса коляски, на які нібито налип бруд.

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До слова, у госпіталі для ветеранів АТО в Пущі-Водиці діє капличка Московської церкви.

Нагадаємо, у липні Московський патріархат влаштував хресний хід в Одесі: На трасі був транспортний колапс (фото).

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