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    Економіка та фінанси

    Франція заморозила російські активи на $25,6 млрд

    До &laquo;чорного списку&raquo; увійшли 33 об&rsquo;єкти нерухомості - Франція заморозила російські активи на $25,6 млрд
    До «чорного списку» увійшли 33 об’єкти нерухомості
    фото з відкритих джерел

    Основну частину заморожених активів складають кошти Центрального банку Росії

    Міністерство фінансів Франції оприлюднило детальний список російських активів на суму €23,7 млрд або $25,6 млрд, які були заморожені внаслідок вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє пресслужба французького уряду.

    «Основну частину заморожених активів становлять активи російського Центрального банку, вартість яких, за даними міністерства, становить €22,8 млрд», – зауважує видання.

    Крім того, до «чорного списку» увійшли 33 об’єкти нерухомості загальною вартістю на €573,6млн , включно з адресами на престижних курортах, таких як Антіби, Сен-Жан-Кап-Ферра і Сен-Тропе на Французькій Рив’єрі.

    Заблоковані також банківські активи, три яхти, шість гелікоптерів й три твори мистецтва на суму €7 млн.

    Нагадаємо, на Кайманових островах заморозили російські активи на $7,3 млрд.

    Також Британія заморозила активи «Сбербанку» та ввела санкції проти ще восьми росіян.

    Тим часом Латвія заморозила нерухомість громадян Росії на 100 млн євро.

    Теги: росія окупанти війна Франція Україна окупація #stoprussia
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    Франція заморозила російські активи на $25,6 млрд