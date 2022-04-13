Франція заморозила російські активи на $25,6 млрд

Основну частину заморожених активів складають кошти Центрального банку Росії

Міністерство фінансів Франції оприлюднило детальний список російських активів на суму €23,7 млрд або $25,6 млрд, які були заморожені внаслідок вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє пресслужба французького уряду.

«Основну частину заморожених активів становлять активи російського Центрального банку, вартість яких, за даними міністерства, становить €22,8 млрд», – зауважує видання.

Крім того, до «чорного списку» увійшли 33 об’єкти нерухомості загальною вартістю на €573,6млн , включно з адресами на престижних курортах, таких як Антіби, Сен-Жан-Кап-Ферра і Сен-Тропе на Французькій Рив’єрі.

Заблоковані також банківські активи, три яхти, шість гелікоптерів й три твори мистецтва на суму €7 млн.

Нагадаємо, на Кайманових островах заморозили російські активи на $7,3 млрд.

Також Британія заморозила активи «Сбербанку» та ввела санкції проти ще восьми росіян.

Тим часом Латвія заморозила нерухомість громадян Росії на 100 млн євро.