Колишній топменеджер «Аерофлоту» закликає «саботувати воєнні дії РФ в Україні»
Керівники, що підтримують війну, будуть учасниками воєнних злочинів Москви
Колишній заступник генерального директора російського національного авіаперевізника «Аерофлот» Андрій Панов, який наразі перебуває в Ізраїлі, закликав керівників компаній РФ «саботувати воєнні дії» проти України. Про це він заявив у колонці Financial Times.
Він звернувся до колег із пропозицією відкладати чи ігнорувати кожну угоду або контракт, що підтримують російське вторгнення в Україну чи пропаганду Кремля.
«Я знаю, що деякі з вас вірять тому, що вам кажуть Кремль та його ЗМІ. Але ви розумні – і ви очолюєте бізнес, будучи добре поінформованими», – написав Панов.
На його думку, війна руйнує економіку й репутацію РФ, а керівники, що підтримують вторгнення, будуть учасниками воєнних злочинів Москви.
Андрій Панов також описав події 5 березня, коли відлітав з Росії. Він розповів, що під час перетину кордону його вперше викликали на розмову до окремої кімнати, звідки відпустили тільки після того, як Панов показав квитки й запевнив, що вилітає лише на три дні.
Нагадаємо, у березні заступник генерального директора російської авіакомпанії «Аерофлот» зі стратегії та маркетингу Андрій Панов пішов із компанії. Він залишив Росію разом із родиною.