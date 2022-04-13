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    Колишній топменеджер «Аерофлоту» закликає «саботувати воєнні дії РФ в Україні»

    Панов просить колег відкладати чи ігнорувати угоди, що підтримують так звану &laquo;спецоперацію&raquo; - Колишній топменеджер «Аерофлоту» закликає «саботувати воєнні дії РФ в Україні»
    Панов просить колег відкладати чи ігнорувати угоди, що підтримують так звану «спецоперацію»
    фото: Тасс

    Керівники, що підтримують війну, будуть учасниками воєнних злочинів Москви

    Колишній заступник генерального директора російського національного авіаперевізника «Аерофлот» Андрій Панов, який наразі перебуває в Ізраїлі, закликав керівників компаній РФ «саботувати воєнні дії» проти України. Про це він заявив у колонці Financial Times.

    Він звернувся до колег із пропозицією відкладати чи ігнорувати кожну угоду або контракт, що підтримують російське вторгнення в Україну чи пропаганду Кремля.

    «Я знаю, що деякі з вас вірять тому, що вам кажуть Кремль та його ЗМІ. Але ви розумні – і ви очолюєте бізнес, будучи добре поінформованими», – написав Панов.

    На його думку, війна руйнує економіку й репутацію РФ, а керівники, що підтримують вторгнення, будуть учасниками воєнних злочинів Москви.

    Андрій Панов також описав події 5 березня, коли відлітав з Росії. Він розповів, що під час перетину кордону його вперше викликали на розмову до окремої кімнати, звідки відпустили тільки після того, як Панов показав квитки й запевнив, що вилітає лише на три дні.

    Нагадаємо, у березні заступник генерального директора російської авіакомпанії «Аерофлот» зі стратегії та маркетингу Андрій Панов пішов із компанії. Він залишив Росію разом із родиною.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ війна бізнес Україна окупація #stoprussia
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    Колишній топменеджер «Аерофлоту» закликає «саботувати воєнні дії РФ в Україні»