Колишній топменеджер «Аерофлоту» закликає «саботувати воєнні дії РФ в Україні»

Панов просить колег відкладати чи ігнорувати угоди, що підтримують так звану «спецоперацію»

Керівники, що підтримують війну, будуть учасниками воєнних злочинів Москви

Колишній заступник генерального директора російського національного авіаперевізника «Аерофлот» Андрій Панов, який наразі перебуває в Ізраїлі, закликав керівників компаній РФ «саботувати воєнні дії» проти України. Про це він заявив у колонці Financial Times.

Він звернувся до колег із пропозицією відкладати чи ігнорувати кожну угоду або контракт, що підтримують російське вторгнення в Україну чи пропаганду Кремля.

«Я знаю, що деякі з вас вірять тому, що вам кажуть Кремль та його ЗМІ. Але ви розумні – і ви очолюєте бізнес, будучи добре поінформованими», – написав Панов.

На його думку, війна руйнує економіку й репутацію РФ, а керівники, що підтримують вторгнення, будуть учасниками воєнних злочинів Москви.

Андрій Панов також описав події 5 березня, коли відлітав з Росії. Він розповів, що під час перетину кордону його вперше викликали на розмову до окремої кімнати, звідки відпустили тільки після того, як Панов показав квитки й запевнив, що вилітає лише на три дні.

Нагадаємо, у березні заступник генерального директора російської авіакомпанії «Аерофлот» зі стратегії та маркетингу Андрій Панов пішов із компанії. Він залишив Росію разом із родиною.

Читайте також: