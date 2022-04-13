В одному з регіонів РФ прогнозується падіння контейнерообігу на 95%

У морських портах північно-західного басейну трафік обвалиться, якщо на ринок не зайдуть нові морські перевізники

Падіння контейнерообігу в морських портах північно-західного басейну РФ у травні може становити 95%, якщо на ринок не зайдуть нові морські перевізники, повідомив журналістам генеральний директор групи «Дело» Дмитро Паньков, пише «Інтерфакс».

«Зараз ми бачимо, що з приблизно 20 основних міжнародних (контейнерних) ліній, які були присутні в Російській Федерації, пішло 14. І ці 14 ліній, що пішли, контролювали близько 70-80% вантажообігу. Звичайно ж, найбільше постраждав і постраждає північно-західний. Ми беремо коло клієнтів, які є зараз, і віднімаємо ті лінії, які пішли з північного заходу і з Росії, – це втрата в обсязі становить близько 90-95%. Це весь басейн в цілому», – сказав Паньков.

За його словами, у березні падіння контейнерообігу північно-західного басейну склало приблизно 35%, в Азово-Чорноморському басейні – 50%. З основних перевізників на північному заході залишилися лише китайські COSCO та Unifeeder.

«Але наскільки мені відомо Unifeeder теж вирішив покинути порти північного заходу», – сказав Паньков.

Суднозаходи в порти північного заходу у квітні продовжуються, але морські лінії в основному вивозять свої контейнери і привозять той вантаж, що скупчився в портах Європи.

«Ми бачимо суднозаходи і з боку Maersk, і з боку інших ліній, які заявили про звільнення. Але це суднозаходи, які призначені для того, щоб забрати контейнери, що скупчилися, в портах Росії і привезти з Амстердама, Антверпена і Бремерхафена ті ящики, які скупчилися у всі лінії заявляють, що процес евакуації контейнерів вони завершують до кінця квітня. Відповідно, з травня місяця починається вже інша реальність без ліній», – сказав топменеджер.

«Якщо ніякого заміщення (на північному заході) не відбудеться, то це та картина, яка нам бачиться з травня. Звичайно, не можна говорити, що це назавжди. Але знову потрібна певна кількість часу, щоб відбулася переорієнтація вантажопотоків», – зазначив Паньков.

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