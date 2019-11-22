Росія передала Польщі матеріали справи проти ветерана АТО Мазура



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Ігор Мазур 13 листопада повернувся в Україну

Мазур розповів про розвиток подій навколо «чеченської справи» у Польщі

Росія передала Польщі матеріали справи проти ветерана АТО Ігоря Мазура, якого затримали в Польщі за запитом РФ.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами Мазура, 22 листопада український консул повинен ознайомитися з матеріалами справи.

«Повинен консул завтра зустрітися з окружним прокурором, йому дадуть, я думаю, подивитися ці документи. Я думаю, це ті свідчення, які вибиті з Миколи Карпюка, Станіслава Клиха, який зараз лікується в психіатричній лікарні після тих катувань. Ще свідчення кількох росіян, які сиділи в російських в’язницях за кримінальні злочини, а потім через 20 років згадали, що ще й «в Чечні воювали». Тобто це — надумані свідчення, тому що, з тих матеріалів, я був командиром підрозділу, де служив Арсеній Яценюк, брати Тягнибоки, служили хлопці, які в той час були взагалі дітьми — не можна воювати на три з половиною роки», — повідомив активіст.

Нагадаємо, раніше представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура (позивний «Тополя»).

Віцеспікерка Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська запевнила, що затримання співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, активіста та добровольця Ігоря Мазура з позивним «Тополя» в Польщі є «виключно технічним» кроком і гарантує невинність затриманого.

Згодом Ігор Мазур розповів, що мав проблеми в’їзду до Польщі пів року тому.

Ігор Мазур у середу пізно ввечері повернувся в Україну.