Президент Сербії заявив, що відео з ймовірним співробітником ГРУ є справжнім



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Засідання Ради національної безпеки Сербії у Белграді, по центру – президент Александр Вучич 21 листопада 2019 року

Вучич заявив, що відеозапис був зроблений наприкінці грудня 2018 року

Президент Сербії Александр Вучич заявив про автентичність відеозапису, на якому ймовірний співробітник ГРУ Георгій Клебан вербує високопоставленого сербського чиновника.

Виступаючи після засідання Ради національної безпеки 20 листопада, Вучич заявив, що відеозапис був зроблений наприкінці грудня 2018 року.

Сербський президент сказав, що Агентству військової безпеки було відомо про зустріч. Влада також має дані про інших співробітників російських спецслужб, що перебувають в Сербії, додав Вучич.

Він додав, що Сербія на тлі цієї ситуації не змінить своєї політики щодо Росії.

Раніше влада Сербії розпочала розслідування можливого вербування сербського високопосадовця співробітником російських спецслужб.

Сербські ЗМІ 20 листопада поширили відеозапис, на якому ймовірний російський розвідник передає гроші сербському агенту.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала публікацію провокацією перед зустріччю президентів Росії і Сербії, що очікується 4 грудня в Сочі.

Між Москвою і Белградом склалися міцні політичні та економічні зв’язки. Кремль підтримує Сербію у відмові визнати незалежність Косова, а на озброєнні сербської армії стоять російська техніка.