У шпиталі Дніпра помер 24-річний морпіх із Львівщини



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6 травня у Дніпрі помер морський піхотинець Іван Сакаль із 137-го батальйону

Лікарі билися за життя воїна п'ять діб

Сьогодні, 6 травня, у шпиталі Дніпра помер старший сержант командир взводу розвідки 137-го окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ 24-річний Іван Сакаль.

Про це інформує прес-служба Одеського окремого батальйону морської піхоти.

За словами побратимів Івана, боєць отримав кульове поранення (7,62 мм) під час обстрілів російськими окупантами позицій Збройних сил поблизу Новотроїцького.

Перебував у комі п’ять днів.

Головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергій Риженко на сторінці у соцмережі Facebook написав, що операції тривали п’ять діб.

«Іван, 24 роки, старший сержант ЗСУ, родом із Львівської області. 1 травня отримав кульові поранення біля селища Новотроїцького. Куля увійшла в районі правої вилиці, вийшла через зону лівої лопатки, пошкодивши на шляху всі життєво важливі органи. П’ять діб операцій та реанімації поки не залишають шансів. Весь кращий склад реаніматологів та хірургів Мечникова свята провели біля Івана. Надії на порятунок тануть», – написав Риженко.

Голова ГО «Український мілітарний центр», раніше – волонтер, військовослужбовець десантно-штурмової роти 501-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ Тарас Чмут пригадує, що це була третя ротація Івана в ООС. У морську піхоту той прийшов з комендатури ВМС у 2015-му році. А на війні він перебуває з 2014-го.

«Ми познайомилися зимою 15-го на перших курсах з британцями для морпіхів. А через пару місяців я потрапив у його взвод – він вже був головним сержантом. Ваня був справжнім розвідником – спокійним, стриманим, розумним, займався кросфітом і не раз брав участь у «Звитязі ВМС». Він ніколи не прогинався перед командуванням і ніколи не вислужувався. Не прагнув ані нагород, ані посад чи звань. На нього завжди можна було покластися і довіряти. Своїм прикладом завжди був зразком для особового складу – й не лише для матросів, а й для багатьох офіцерів», – написав Тарас.