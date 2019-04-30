У лікарні Дніпра помер поранений під Маріуполем десантник



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Сержант Сергій Гвоздієвський помер від отриманих поранень

Сьогодні, 30 квітня, у лікарні Дніпра в результаті отриманих поранень помер військовослужбовець 79 окремої десантно-штурмової бригади сержант Сергій Гвоздієвський. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У понеділок, 29 квітня, на Маріупольському напрямку під час виконання завдань за призначенням 53-річний військовослужбовець отримав важкі поранення.

«Після надання долікарської та першої медичної допомоги, він одразу був евакуйований повітряним транспортом до спеціалізованого лікувального закладу міста Дніпро. Нажаль, попри всі зусилля лікарів, сержант Сергій Гвоздієвський помер від отриманих травм», - йдеться у повідомленні..

Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України та командування військової частини висловлює співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Як повідомлялося, у вівторок, 30 квітня, від початку доби до 18:00 на Донбасі російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів