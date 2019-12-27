У Сіверську чоловік розстріляв сусідів і вчинив самогубство



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Сварка виникла на тлі побутового конфлікту

У Донецькій області в місті Сіверськ чоловік застрелив з мисливської рушниці трьох сусідів, після чого вкоротив собі віку, пише прес-центр Нацполіції в п'ятницю, 27 грудня.

Попередньо встановлено, що причиною трагедії став побутовий конфлікт. Чоловік розправився з сусідами біля свого двору.

Поліції про інцидент повідомила місцева мешканка, яка почула постріли.

До 35-річного чоловіка прийшли власники сусідніх будинків. Під час конфлікту господар відкрив вогонь з рушниці. Троє чоловіків 52, 56 і 60 років отримали смертельні поранення. Тоді стрілок з тієї ж зброї вистрілив у себе і помер.

Відкрито кримінальне провадження статтею про умисне вбивство (ч.2 статті 115 КК України).

Нагадаємо, напередодні у Дніпровському районі Києва у дворі будинку було поранено чоловіка. Бригада лікарів швидкої допомоги госпіталізувала 42-річного потерпілого з вогнепальним пораненням грудей. Протягом кількох годин працівники карного розшуку встановили місцезнаходження стрілка та затримали його. Ним виявився місцевий мешканець, 1984 року народження.

«За словами чоловіка, вранці між ним та батьком знайомого виник конфлікт через те, що той нібито викрав мангал із території його підприємства. Через це син вирішив йому помститися, дочекався біля будинку, кілька разів вистрелив в нього, а потім втік», - розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.