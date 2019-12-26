Вбивство хлопчика в Переяславі: суддя взяв самовідвід через дружбу з підозрюваним



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Обвинувачені у вбивстві Кирила Тлявова Дмитро Кривошей, Іван Приходько, Володимир Петровець у залі суду 26 грудня Фото: Громадське

Адвокат підозрюваного правоохоронця виступав проти відводу судді Опанасюка

У справі про вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому суддя Ігор Опанасюк взяв самовідвід, бо товаришує з одним з підозрюваних поліцейських Володимиром Петровцем.

Про це повідомляє «Громадське».

Коли Опанасюк взяв самовідвід, прокурор Сергій Самчук зазначив, що цей факт — що Опанасюк та Петровець товаришували — ставить під сумнів рішення Опанасюка про відвід іншого судді Ярослави Керекези.

Підозрюваний Іван Приходько заявив, що «неодноразово бачив, як Петровець спілкувався з Опанасюком».

Водночас адвокат Петровця виступив проти відводу Опанасюка.

«Я дуже товаришую із Опанасюком Ігорем Олександровичем. Підтримую захисника», — сказав сам Петровець.

Адвокат потерпілих Олександр Щербина наголосив, що все це тільки затягує засідання.

«Ми тут із 11-ї години. Ми тут в тому числі і через те, щоб було обрано запобіжний захід (підозрюваним — ред.). Опанасюк задовільнив відвід Керекези. Це предмет розгляду Вищої ради правосуддя таких дій судді. Обвинувачений також не повідомив, що він перебуває із Опанасюком у товариських відносинах», — сказав він.

Все ж суд задовольнив відвід Опанасюка.

Як відомо, цього тижня прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо вбивства п’ятирічного хлопчика у м. Переяслав-Хмельницький.

За версією слідства, у травні 2019 року четверо чоловіків, перебуваючи на території приватної оселі, ймовірно задля розваги здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян.

«Внаслідок одного із здійснених пострілів малолітній дитині заподіяно смертельне поранення. За даними слідства двоє із зазначених чоловіків - колишні працівники поліції, неповнолітній син одного з них та їх товариш», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що дитина стала жертвою розваг п’яних поліцейських, що вирішили погратися зі зброєю.