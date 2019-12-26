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    Кримінал

    Вбивство хлопчика в Переяславі: суддя взяв самовідвід через дружбу з підозрюваним

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    <p>Обвинувачені у вбивстві Кирила Тлявова Дмитро Кривошей, Іван Приходько, Володимир Петровець у залі суду 26 грудня</p> - Вбивство хлопчика в Переяславі: суддя взяв самовідвід через дружбу з підозрюваним

    Обвинувачені у вбивстві Кирила Тлявова Дмитро Кривошей, Іван Приходько, Володимир Петровець у залі суду 26 грудня

    Фото: Громадське

    Адвокат підозрюваного правоохоронця виступав проти відводу судді Опанасюка

    У справі про вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому суддя Ігор Опанасюк взяв самовідвід, бо товаришує з одним з підозрюваних поліцейських Володимиром Петровцем.

    Про це повідомляє «Громадське».

    Коли Опанасюк взяв самовідвід, прокурор Сергій Самчук зазначив, що цей факт — що Опанасюк та Петровець товаришували — ставить під сумнів рішення Опанасюка про відвід іншого судді Ярослави Керекези.

    Підозрюваний Іван Приходько заявив, що «неодноразово бачив, як Петровець спілкувався з Опанасюком».

    Водночас адвокат Петровця виступив проти відводу Опанасюка.

    «Я дуже товаришую із Опанасюком Ігорем Олександровичем. Підтримую захисника», — сказав сам Петровець.

    Адвокат потерпілих Олександр Щербина наголосив, що все це тільки затягує засідання.

    «Ми тут із 11-ї години. Ми тут в тому числі і через те, щоб було обрано запобіжний захід (підозрюваним — ред.). Опанасюк задовільнив відвід Керекези. Це предмет розгляду Вищої ради правосуддя таких дій судді. Обвинувачений також не повідомив, що він перебуває із Опанасюком у товариських відносинах», — сказав він.

    Все ж суд задовольнив відвід Опанасюка.

    Як відомо, цього тижня прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо вбивства п’ятирічного хлопчика у м. Переяслав-Хмельницький.

    За версією слідства, у травні 2019 року четверо чоловіків, перебуваючи на території приватної оселі, ймовірно задля розваги здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян.

    «Внаслідок одного із здійснених пострілів малолітній дитині заподіяно смертельне поранення. За даними слідства двоє із зазначених чоловіків - колишні працівники поліції, неповнолітній син одного з них та їх товариш», - йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що дитина стала жертвою розваг п’яних поліцейських, що вирішили погратися зі зброєю.

    Детальніше читайте у статті:
      Національна поліція України суд кримінал вбивство адвокат Київщина суддя розслідування правосуддя Олександр Щербина
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