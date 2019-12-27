Вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова: справу передадуть в інший суд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П 'ятирічний Кирило Тлявов дістав вогнепальне поранення голови 31 травня в Переяславі

Продовжити розгляд у Переяславі неможливо, тому що це могли робити лише двоє суддів, яких відвели

Переяславський районний суд скерував справу про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова в Київський апеляційний суд для визначення підсудності.

Про це повідомляє «Громадське».

Під час засідання суддя Ігор Опанасюк задовольнив клопотання про відвід судді Ярослави Керекез, а потім сам узяв відвід, оскільки дружить з одним із підозрюваних поліцейських Володимиром Петровцем.

Продовжити розгляд у Переяславі неможливо, тому що це могли робити лише двоє суддів — Опанасюк і Керекез, яких відвели.

Отже, апеляційний суд має передати матеріали справи до іншого суду. Останній повинен буде розглянути продовження тримання під вартою підозрюваних. Зробити це необхідно до 31 грудня, оскільки цього дня спливає термін запобіжного заходу.

Адвокат сім'ї Тлявових Олександр Щербина заявив у коментарі виданню, що захист робитиме все, щоб устигнути продовжити підозрюваним тримання під вартою. Якщо зробити це не встигнуть – усі підозрювані в убивстві дитини вийдуть на волю.

Як відомо, цього тижня прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо вбивства п’ятирічного хлопчика у м. Переяслав-Хмельницький.

За версією слідства, у травні 2019 року четверо чоловіків, перебуваючи на території приватної оселі, ймовірно задля розваги здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян.

«Внаслідок одного із здійснених пострілів малолітній дитині заподіяно смертельне поранення. За даними слідства двоє із зазначених чоловіків - колишні працівники поліції, неповнолітній син одного з них та їх товариш», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що дитина стала жертвою розваг п’яних поліцейських, що вирішили погратися зі зброєю.