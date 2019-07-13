Експосол США назвав ініціативу Зеленського щодо люстрації «надмірною»



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Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер

Стівен Пайфер погодився з критикою G7 щодо пропозицій президента України про люстрацію

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер погодився з послами Великої сімки, назвавши ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо люстрації «надмірною».

Про це дипломат написав на своїй сторінці у Twitter.

«Посли Великої сімки праві. Законопроєкт президента Зеленського щодо люстрації є надмірним», - зазначив Пайфер у коментарі до повідомлення G7 з критикою пропозицій президента України щодо люстрації чиновників, які займали виборні та призначувані посади у 2014-2019 роках.

Як відомо, 11 липня президент Володимир Зеленський запропонував посилити люстрацію. А саме доповнити люстраційний список особами, які в період з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року займали посади президента України, голови Верховної ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Зеленського.

Нагадаємо, в парламенті зареєстрований президентський проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади (№10444).

Зеленський запевняє, що наразі значна частина членів парламенту, уряду, представників органів виконавчої, законодавчої, судової влади за визначеною ідеологією і критеріями підпадають під дію чинного закону «Про очищення влади».