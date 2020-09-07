У «Слузі народу» розказали, як коронавірус зриває роботу Ради



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На першому тижні депутатів було зареєстровано в залі менше, ніж 226 осіб, – зазначає Євгенія Кравчук

Пандемія не дозволяє монобільшості ухвалювати важливі рішення – бракує рук

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила, як коронавірус вплинув на роботу Верховної Ради України. Про це політик розповіла в інтерв’ю «Главкому».

За словами Євгенії Кравчук, дуже важко об’єктивно оцінити перший тиждень роботи нової сесії Ради, і цьому є причина.

«На першому тижні у нас насправді було зареєстровано в залі менше, ніж 226 осіб. Тільки в моїй групі троє людей на лікарняному чекають тести на Covid-19. Частина – на самоізоляції, бо в них дружина/чоловік чи рідні хворіють. Якщо просто фізично подивитися, то людей в залі набагато менше, ніж було навіть в липні-червні. Збільшується загальна кількість захворювань, а депутати ще й більш соціально активні, ніж інші», – зазначила політик.

На думку Євгенії Кравчук, важливі питання можливо не треба було виносити на першому тижні роботи Ради через пандемію.

«Ми навіть засідання фракції не провели на тижні. Але подивіться, як розвивається епідемічна ситуація: будь-який тиждень може бути проблемним з цієї точки зору», - зазначила депутат.

Також, у «Слузі народу» пояснили, чому провалили зміни до Виборчого кодексу.

«Що стосується змін до Виборчого кодексу, то там проблема ж була в ідеї додати можливість для ЦВК проводити опитування під час виборів. Там було все абсолютно коректно – це не стосуватиметься територіальної цілісності чи якихось подібних питань. Більше того, це не є референдум, його результати не є обов’язковими до виконання. Це не соціологія, бо при соціологічному опитуванні люди не відчувають, що їхні слова можуть на щось вплинути. Це б мотивувало людей прийти і висловитися, що підвищило б явку. Але ми винесли цю норму в окремому законопроекті. Напередодні виборів у Верховній Раді буде дуже багато політики, а перед тим, як йдуть у бій, забрала опускають. Тому це чисто політична історія, чому партії блокували ці зміни», – додала Кравчук.

«До речі, серед змін, які планувалося зробити, – заборона роздачі сувенірної продукції з логотипами партії чи кандидата, якщо вона дорожча за одну гривню. Або, наприклад, зараз незрозуміло, що треба робити, коли в бюлетені буде проставлений номер неіснуючого кандидата, хоча за іншою відміткою в бюлетені буде зрозуміло, яку партію обрано виборцем. Для цього необхідне буде якесь додаткове роз’яснення ЦВК, і після провалу голосування буде більше роботи місцевим комісіям насправді», – пояснює необхідність змін депутат.

Нагадаємо, що ЦВК оголосила дату початку виборчої кампанії. Окрім того, Комісія внесла зміни до своєї постанови від 8 серпня «Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року».