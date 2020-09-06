Кравчук відреагував на термінове засідання Тристоронньої контактної групи



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Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук

За словами Кравчука, ватажок своєю заявою про початок обстрілів бажає загострити ситуацію на Донбасі

Перший президент України, глава української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив, що термінове засідання політичної підгрупи ТКГ має підкреслити важливість припинення вогню на Донбасі.

Про це він сказав в коментарі «Інтерфакс-Україна».

«У цьому році нарешті вдалося з 27 липня зупинити бойові дії на Донбасі. Це безумовно важливе досягненням для всіх в Україні – як на вільній території, так і на окупованій», – зазначив Кравчук.

За його словами, глава самопроголошеної «ДНР» Денис Пушилін своєю заявою про початок обстрілів бажає загострити ситуацію на Донбасі.

«І це зрозуміло для кожного – в тому числі для мільйонів українців, які залишаються в окупації. Вони бачать, хто знову хоче розпалити бойові дії», – додав Кравчук.

До слова, українські військові креативно відреагували на погрози «сєпаратюги» Пушиліна.

Зазначимо, що командувач Об'єднаних сил відповів на заяву ватажка «ДНР» про обстріл позицій ЗСУ.

Нагадаємо, Україна скликає термінове засідання Тристоронньої контактної групи через заяву Пушиліна.

Зазначимо, 5 вересня Пушилін дав наказ атакувати у понеділок укріплення підрозділів Об’єднаних сил поблизу Шумів і додав, що направить інформацію про це рішення в Тристоронню контактну групу.

Нагадаємо, на річницю Мінських домовленостей США закликали Росію забратися з України.