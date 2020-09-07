  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві зростає кількість госпіталізованих хворих на коронавірус

    • Розсилка
    У стаціонарах столичних медзакладів лікуються 909 хворих на коронавірус - У Києві зростає кількість госпіталізованих хворих на коронавірус
    У стаціонарах столичних медзакладів лікуються 909 хворих на коронавірус

    174 хворих на Covid-19 у столиці перебувають у важкому стані

    У лікарнях Києва перебувають 909 хворих на коронавірус, 174 з них - у важкому стані, 12 - під апаратами ШВЛ. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Хочу відзначити, що протягом останніх двох тижнів збільшилася кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 909 хворих на коронавірус», - сказав він.

    Із них:

    • 14 дітей.
    • 174 пацієнти - у важкому стані
    • 234 отримують кисневу підтримку
    • 12 - під апаратами ШВЛ.

    97 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.

    Кличко зазначив, що не відступає і пневмонія. За минулу добу з таким діагнозом госпіталізували 30 пацієнтів. Загалом запалення легень у столичних медзакладах сьогодні лікують 460 хворих.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      138068
    • Хворіють
      72582
    • Одужали
      62606
    • Померли
      2877

    Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 244 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 15276 випадків захворювання на Covid-19.

    Віталій Кличко Київ лікарня епідемія кияни коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ