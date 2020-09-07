У Києві зростає кількість госпіталізованих хворих на коронавірус



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У стаціонарах столичних медзакладів лікуються 909 хворих на коронавірус

174 хворих на Covid-19 у столиці перебувають у важкому стані

У лікарнях Києва перебувають 909 хворих на коронавірус, 174 з них - у важкому стані, 12 - під апаратами ШВЛ. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Хочу відзначити, що протягом останніх двох тижнів збільшилася кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 909 хворих на коронавірус», - сказав він.

Із них:

14 дітей.

174 пацієнти - у важкому стані

234 отримують кисневу підтримку

12 - під апаратами ШВЛ.

97 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.

Кличко зазначив, що не відступає і пневмонія. За минулу добу з таким діагнозом госпіталізували 30 пацієнтів. Загалом запалення легень у столичних медзакладах сьогодні лікують 460 хворих.

Коронавірус в Україні

Всього 138068

Хворіють 72582

Одужали 62606

Померли 2877

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Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 244 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 15276 випадків захворювання на Covid-19.