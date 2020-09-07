У Києві зростає кількість госпіталізованих хворих на коронавірус
174 хворих на Covid-19 у столиці перебувають у важкому стані
У лікарнях Києва перебувають 909 хворих на коронавірус, 174 з них - у важкому стані, 12 - під апаратами ШВЛ. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.
«Хочу відзначити, що протягом останніх двох тижнів збільшилася кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 909 хворих на коронавірус», - сказав він.
Із них:
- 14 дітей.
- 174 пацієнти - у важкому стані
- 234 отримують кисневу підтримку
- 12 - під апаратами ШВЛ.
97 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.
Кличко зазначив, що не відступає і пневмонія. За минулу добу з таким діагнозом госпіталізували 30 пацієнтів. Загалом запалення легень у столичних медзакладах сьогодні лікують 460 хворих.
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Всього138068
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Хворіють72582
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Одужали62606
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Померли2877
Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 244 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 15276 випадків захворювання на Covid-19.