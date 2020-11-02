У США достроково проголосували рекордні 95 мільйонів американців

Це рекордна кількість голосів, відданих достроково, становить 69% від усієї явки на виборах-2016

У США за один день до президентських виборів понад 95 мільйонів американців вже віддали свої голоси достроково. Про це свідчить підрахунок The United States Election Project, проєкту при університеті Флориди, який відстежує явку на виборах, повідомляє Reuters.

Зазначається, що це рекордна кількість голосів, відданих достроково, становить 69% від усієї явки на виборах-2016.

Експерти прогнозують, що на виборах 3 листопада свої голоси віддадуть значно більше громадян, ніж у 2016 році, коли проголосували 138 мільйонів американців.

«Чотири роки тому до дня виборів проголосували всього 47 мільйонів людей», – нагадують експерти.

Різке зростання голосів, відданих за допомогою пошти і особистого дострокового голосування, пояснюють, зокрема, пандемією коронавірусу, яка забрала у США життя понад 230 тисяч людей.

Зазначимо, на виборах 3 листопада будуть обиратися президент і віцепрезидент, всі 435 членів Палати представників і третина Сенату Конгресу, губернатори 13 штатів і територій.

Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.

У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.

Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.

Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.