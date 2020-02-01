Міжнародне агентство Moody’s оцінило вплив коронавірусу на світову економіку



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Наслідки коронавірусу можуть бути настільки ж згубними, як криза 2008 року

Поширення нового коронавіруса з Китаю по світу може стати «чорним лебедем» для світової економіки, порівнянним з глобальною кризою 2008-2009 років. Про це йдеться в аналітичному звіті міжнародного рейтингового агентства Moody’s.

Як зазначається у звіті, у 2020 році ніхто не очікував початку потенційно згубної пандемії коронавірусу.

«І на відміну від фінансової кризи, політики, відповідальні за охорону здоров’я та економіку, можуть бути обмежені в здатності боротися з пандемією, подібною до типу грипу 1918 року («іспанки»)», – йдеться в доповіді.

Аналітики нагадують, що індекс цін на промислові метали Moody’s Analytics вже впав на 7,1% з моменту появи ризиків, пов’язаних з появою вірусу 2019-nCoV. За їх даними, це вказує на можливість спаду у світовій економіці, оскільки світове зростання показує високу кореляцію з індексом цін промислових металів з середини 1980-х років.

«Очікування прискорення світового зростання до 3,3% в 2020 році в даний час поставлені під сумнів коронавірусом» – йдеться у звіті.

Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».