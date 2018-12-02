У США провели перформанс, протестуючи проти російської агресії в Україні



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Учасники акції вимагали відпустити полонених українських моряків і припинити війну з Україною

Сьогодні в Сан-Франциско пройшла мирна демонстрація активістів, які закликали звернути увагу на агресію Росії та змусити Кремль звільнити 24-х українських моряків, захоплених минулої неділі біля Керченської протоки.

Активісти вирішили вийти на мирний протест, щоби показати, що відбувається в Україні. Вони також збирали підписи за петицію, яка закликає звільнити українських моряків.

Акція-перформанс відбулася поблизу туристичного порту №39. 24 чоловіків у формі моряків і зв'язані мотузкою символізували українських військових, яких ув'язнили у Росії.

У більшості активістів у руках були прапори України і плакати з написами: «Ні війні з Україною», «Ні війні», «25 листопада Росія вчинила акт військової агресії», «Росія агресор».

Учасники акції вимагали відпустити полонених українських моряків і припинити війну з Україною.

Організатори акції наголосили, що якщо раніше агресія РФ мала гібридний характер, то 25 листопада Росія вчинила акт відкритої воєнної агресії проти України.





Нагадаємо, раніше член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва заявила, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.