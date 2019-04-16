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    У Нідерландах зіткнулися круїзний лайнер і корабель, є постраждалі

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    У Нідерландах зіткнулися круїзний лайнер і корабель, є постраждалі
    Фото: rijnmond.nl

    Поранення отримали шестеро людей

    У нідерландському Роттердамі на річці Ніве-Маас зіткнулося два кораблі, у результаті постраждало 6 людей.

    Про це повідомляє RTV Rijnmond.

    «Два кораблі зіткнулися на Ніве-Маас (Nieuwe Maas) у Роттердамі. Щонайменше шість людей отримали поранення»- йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що річковий круїзний лайнер зіткнувся з пришвартованим кораблем.

    Поранення отримали шестеро людей, які були на круїзному судні. Їх одразу доправили до лікарні.

    Нагадаємо, наприкінці березня біля берегів Норвегії вже зазнав аварії круїзний лайнер. Так, у круїзного лайнера Viking Sky з 1373 людьми на борту під час шторму вийшли з ладу всі двигуни. Судно подало сигнал Mayday. За ніч екіпаж зміг перезапустити три з чотирьох двигунів. Тоді частину пасажирів і членів екіпажу евакуювали вертольотами.

    В інтернеті опублікували відео ситуації, яка склалася на борту круїзного лайнера Viking Sky компанії Viking Ocean під час шторму. На відео видно, як на лайнері обсипається дах, а людей і предмети через хвилі на морі кидає з одного кінця приміщення до іншого.

    Згодом повідомлялося, що із лайнера Viking Sky забрали 460 пасажирів і припинили евакуацію.

    Кількість постраждалих внаслідок інциденту з круїзним лайнером Viking Sky біля берегів Норвегії, які звернулися по допомогу до медиків, сягнула 27 осіб.

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