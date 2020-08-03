НАТО зміцнює східний кордон: до Польщі прибуде ще тисяча американських солдат



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Оборонне співробітництво між США та Польщею повинно посилити стримування Росії, зміцнити НАТО та заспокоїть наших - Еспер союзників

Наразі на ротації у Польщі перебувають 4500 американських військових

НАТО вирішило зміцнити східний кордон і заспокоїти союзників, тому до Польщі прибудуть ще тисяча американських солдат. Про це йдеться у заяві глави Пентагону Марка Еспера, повідомляє Європейська правда.

«Поряд з нещодавно оголошеними змінами в позиції європейських стратегічних сил, EDCA посилить стримування Росії, зміцнить НАТО, заспокоїть наших союзників, а наша передова присутність в Польщі на східному фланзі НАТО підвищить нашу стратегічну і оперативну гнучкість», - наголосив Еспер.

Зазначається, що США і Польща завершили переговори.

«Сполучені Штати та Польща завершили переговори щодо Угоди про посилене оборонне співробітництво (EDCA), розвиваючи наше існуюче співробітництво в галузі безпеки та зміцнюючи наше давнє оборонне партнерство», - йдеться у заяві.

«EDCA дозволить збільшити постійну ротаційну присутність США приблизно на 1000 осіб, включаючи передові елементи штабу V корпусу армії США і штабу дивізії, спостережні та розвідувальні можливості, а також інфраструктуру для підтримки бойової групи бронетанкової бригади і бригади бойової авіації», - заявив глава Пентагону.

Наразі на ротації у Польщі перебувають 4500 американських військових.

Нагадаємо, наприкінці липня міністр оборони США повідомив, що кількість американських військових у Німеччині зменшиться майже на 12 тисяч із присутніх 36 тисяч – значно більше, ніж було відомо раніше.