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    У світі

    НАТО зміцнює східний кордон: до Польщі прибуде ще тисяча американських солдат

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    Оборонне співробітництво між США та Польщею повинно&nbsp;посилити стримування Росії, зміцнити НАТО та заспокоїть наших - Еспер союзників - НАТО зміцнює східний кордон: до Польщі прибуде ще тисяча американських солдат
    Оборонне співробітництво між США та Польщею повинно посилити стримування Росії, зміцнити НАТО та заспокоїть наших - Еспер союзників

    Наразі на ротації у Польщі перебувають 4500 американських військових

    НАТО вирішило зміцнити східний кордон і заспокоїти союзників, тому до Польщі прибудуть ще тисяча американських солдат. Про це йдеться у заяві глави Пентагону Марка Еспера, повідомляє Європейська правда.

    «Поряд з нещодавно оголошеними змінами в позиції європейських стратегічних сил, EDCA посилить стримування Росії, зміцнить НАТО, заспокоїть наших союзників, а наша передова присутність в Польщі на східному фланзі НАТО підвищить нашу стратегічну і оперативну гнучкість», - наголосив Еспер.

    Зазначається, що США і Польща завершили переговори.

    «Сполучені Штати та Польща завершили переговори щодо Угоди про посилене оборонне співробітництво (EDCA), розвиваючи наше існуюче співробітництво в галузі безпеки та зміцнюючи наше давнє оборонне партнерство», - йдеться у заяві.

    «EDCA дозволить збільшити постійну ротаційну присутність США приблизно на 1000 осіб, включаючи передові елементи штабу V корпусу армії США і штабу дивізії, спостережні та розвідувальні можливості, а також інфраструктуру для підтримки бойової групи бронетанкової бригади і бригади бойової авіації», - заявив глава Пентагону.

    Наразі на ротації у Польщі перебувають 4500 американських військових.

    Нагадаємо, наприкінці липня міністр оборони США повідомив, що кількість американських військових у Німеччині зменшиться майже на 12 тисяч із присутніх 36 тисяч – значно більше, ніж було відомо раніше.

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