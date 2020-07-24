На Філіппінах розбився військовий вертоліт



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Аварія сталася в момент зльоту у військовому таборі Фото ілюстративне

На борту перебували два пілоти, двоє членів команди й один пасажир

У провінції Ісабела на Філіппінах розбився військовий вертоліт, у якому перебували п'ятеро осіб.

Про це з посиланням на філіппінське управління цивільної авіації повідомляє CNN Philippines.

Аварія сталася в момент зльоту у військовому таборі в місті Кауаян (Cauayan) о 19:10 за місцевим часом. На борту перебували два пілоти, двоє членів команди й один пасажир.

У доповіді поліції сказано, що у вертольоті було виявлено два тіла, відзначає телеканал. Одна людина була поранена і доставлена в медичний центр. Ще двоє пасажирів зникли безвісти.

Нагадаємо, в Індонезії четверо військовослужбовців загинули, п'ятеро постраждали під час аварії індонезійського військового вертольота Мі-17 у провінції Центральна Ява.

Раніше повідомлялося, що чотири особи загинули в результаті аварії вертольота Мі-8 на Чукотці. Причиною аварії називається технічна несправність.

Також у Росії також сталася катастрофа з вертольотом. На північному півострові Ямал (Російська Федерація) зазнав аварії вертоліт Мі-26 «Абакан-Авіа», який прямував на газове родовище в Красноярському краї.