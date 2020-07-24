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    У світі

    На Філіппінах розбився військовий вертоліт

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    Аварія сталася в момент зльоту у військовому таборі - На Філіппінах розбився військовий вертоліт
    Аварія сталася в момент зльоту у військовому таборі
    Фото ілюстративне

    На борту перебували два пілоти, двоє членів команди й один пасажир

    У провінції Ісабела на Філіппінах розбився військовий вертоліт, у якому перебували п'ятеро осіб.

    Про це з посиланням на філіппінське управління цивільної авіації повідомляє CNN Philippines. 

    Аварія сталася в момент зльоту у військовому таборі в місті Кауаян (Cauayan) о 19:10 за місцевим часом. На борту перебували два пілоти, двоє членів команди й один пасажир.

    У доповіді поліції сказано, що у вертольоті було виявлено два тіла, відзначає телеканал. Одна людина була поранена і доставлена в медичний центр. Ще двоє пасажирів зникли безвісти.

    Нагадаємо, в Індонезії четверо військовослужбовців загинули, п'ятеро постраждали під час аварії індонезійського військового вертольота Мі-17 у провінції Центральна Ява.

    Раніше повідомлялося, що чотири особи загинули в результаті аварії вертольота Мі-8 на Чукотці. Причиною аварії називається технічна несправність. 

    Також у Росії також сталася катастрофа з вертольотом. На північному півострові Ямал (Російська Федерація) зазнав аварії вертоліт Мі-26 «Абакан-Авіа», який прямував на газове родовище в Красноярському краї.

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