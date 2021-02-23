У США від коронавірусу загинуло більше людей, ніж у трьох війнах

Джо і Джилл Байдени взяли участь у церемонії з вшанування пам'яті померлих від коронавірусу

Джо і Джилл Байдени взяли участь у церемонії з вшанування пам'яті померлих від коронавірусу

Від коронавірусу загинуло більше американців, ніж у Першій і Другій світовій, а також під час війні у В'єтнамі разом узятих

У Сполучених Штатах від ускладнень через інфікування коронавірусом померли вже 500 тисяч людей. Це приблизно 20% всіх смертей у світі, хоча населення США становить лише 4,25% жителів планети. Газета New York Times в зв'язку з цим уточнює, що від коронавірусу загинуло більше американців, ніж у Першій і Другій світовій, а також у війні у В'єтнамі разом узятих.

Президент США Джо Байден заявив, що втрата понад 500 тисяч життів від Covid-19 у Сполучених Штатах, – це віха в нинішній історії країни, що «терзає душу». Він закликав країну об’єднатися проти пандемії.

«Як нація, ми не можемо змиритися з такою жорстокою долею. Хоча ми так довго боролися з цією пандемією, ми не повинні ставати байдужими до горя», – сказав Байден в емоційному зверненні в Білому домі.

Today, our nation passed another grim milestone in this pandemic: 500,000 lives lost. Join us as we honor their memory. https://t.co/AzUzXoVUgb — President Biden (@POTUS) February 22, 2021

Американський президент також закликав американців проявити рішучість і зупинити політику дезінформації, яка розділяє сім’ї.

Після виступу Байдена у присутності його дружини Джилл та віцепрезидента Камали Гарріс та її чоловіка Дуга Емгоффа відбулася хвилина мовчання перед розставленими 500 свічками.

Раніше над Білим домом та біля федеральних будівель та в посольствах у всьому світі на знак жалоби за втраченими життями були приспущені прапори.

За останніми даними кількість смертей у США від Covid-19 досягла 500 159, згідно з підрахунками Університету Джонса Гопкінса. Ця цифра становить приблизно п’яту частину загальної кількості померлих – майже 2,5 мільйона. Сполучені Штати, де проживає близько 330 мільйонів людей, або близько 4,25% світового населення, за смертністю нині у лідерах. Далі слідують Бразилія і Мексика.

Разом з тим, за останні кілька тижнів кількість нових випадків інфікування та смертей у США впала. 21 січня в середньому за семиденний період фіксувалося щодня понад 4000 смертельних випадків, а 21 лютого цей середній показник становив вже 1890 смертей.

Між тим у США вже вакцинували від коронавірусу 64,2 мільйона людей. Однак, Університет Вашингтона прогнозує ще 90 тисяч смертей, пов'язаних з коронавірусом у США до червня, попри зменшення випадків смерті та інфікувань.