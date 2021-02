У США від коронавірусу загинуло більше людей, ніж у трьох війнах

У Сполучених Штатах від ускладнень через інфікування коронавірусом померли вже 500 тисяч людей. Це приблизно 20% всіх смертей у світі, хоча населення США становить лише 4,25% жителів планети. Газета New York Times в зв'язку з цим уточнює, що від коронавірусу загинуло більше американців, ніж у Першій і Другій світовій, а також у війні у В'єтнамі разом узятих.

Президент США Джо Байден заявив, що втрата понад 500 тисяч життів від Covid-19 у Сполучених Штатах, – це віха в нинішній історії країни, що «терзає душу». Він закликав країну об’єднатися проти пандемії.

«Як нація, ми не можемо змиритися з такою жорстокою долею. Хоча ми так довго боролися з цією пандемією, ми не повинні ставати байдужими до горя», – сказав Байден в емоційному зверненні в Білому домі.

Today, our nation passed another grim milestone in this pandemic: 500,000 lives lost. Join us as we honor their memory. https://t.co/AzUzXoVUgb