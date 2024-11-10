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У США за допомогою генетичної генеалогії знайшли вбивцю, який скоїв злочин 50 років тому

Ірина Бура
glavcom.ua
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У США за допомогою генетичної генеалогії знайшли вбивцю, який скоїв злочин 50 років тому
фото з відкритих джерел

25-річну Мері Шлейс знайшли мертвою на перехресті

Слідчі Вісконсину за допомогою генетичної генеалогії зуміли розкрити вбивство 50-річної давнини і висунути звинувачення 84-річному підозрюваному. Про це інформує CNN.

Зазначається, що 25-річну Мері Шлейс знайшли мертвою на перехресті у селищі Спрінг-Брук у штаті Вісконсин 15 лютого 1974 року. Розслідування встановило, що її вбили дорогою у Чикаго, куди жінка добиралась автостопом.

І хоча вбивство було скоєно 50 років тому, лише зараз слідчі змогли висунути обвинувачення ймовірному вбивці – жителю Міннесоти Джону Міллеру, якому зараз 84 роки.

Як повідомив шериф округу, підозрюваного взяли під варту 7 листопада після того, після того, той визнав, що причетний до вбивства Шлейс. Нині Міллер під арештом в окрузі Стіл, що у Міннесоті, де очікує на екстрадицію до Вісконсину.

«Це велика перемога для нас. Це вперше, коли ми використали генетичну генеалогію для розслідування справи», – сказав він під час брифінгу.

Він додав, що десятиліттями детективи з різних правоохоронних відділів займались розслідуванням вбивства Шлейс, отримували різні докази та підказки, проводили допити, однак так і не змогли виявити винного. І лише коли вони почали співпрацювати з групою фахівців з генетичної генеалогії у коледжі Рамапо в Нью-Джерсі, їм вдалось вийти на Міллера за допомогою генетичних доказів.

Жінку вбили дорогою у Чикаго
Жінку вбили дорогою у Чикаго
фото: CNN

Шериф також розповів, що вони зіштовхнулись з непередбачуваними обставинами з родоводом Міллера, оскільки він був усиновленим.

Видання зазначає, Міллер спокійно поставився до висунутих йому обвинуваченнь у вбивстві.

«Я думаю, це навіть має стати полегшенням для нього після 50 років життя з цим», – сказав шериф.

Також він додав, що чимало детективів та ексшерифів, які займались розслідуванням цієї справи, вже померли.

Нагадаємо, в Туреччині на 15-річну дівчину приземлився чоловік, який летів на параплані. Британка отримала важкі травми і перебуває в реанімації.

Теги: вбивство розслідування жінка чоловік злочин перемога

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