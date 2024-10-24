Коболєв хотів повернути закордонні паспорти під приводом «боротьби з Росією». Суд відмовив

Обвинувачений Коболєв вимагав у ВАКСу повернути йому закордонні паспорти, щоб «розробляти санкції проти Росії на світовому рівні»

Колишній голова «Нафтогазу», який обвинувачується НАБУ та САП у виплаті собі 229 млн грн премії, намагався переконати суддів ВАКС у необхідності повернення йому закордонних паспортів для виїзду за межі України. Суд виніс рішення про відмову задовольнити таке клопотання, аргументувавши це ризиками втечі Коболєва. Про це йдеться в Ухвалі суду, передає Комерсант український.

Так, у тексті судового документу вказується, що захист Коболєва клопотав про «скасування обов'язку обвинуваченого здавати паспорти для виїзду за кордон». І ця заборона нібито заважає йому «розробляти санкцій проти росії».

«Обвинувачений (Коболєв, – ред.) підтримав позицію захисників та пояснив, що не заперечує проти продовження обов'язку не спілкуватися з визначеним колом осіб. Вважає за необхідне скасування обов'язку здачі паспортів для виїзду за кордон. Наявність вказаного обов'язку обмежує його вільне пересування та шкодить розробленню санкцій проти Росії на світовому рівні», – йдеться в Ухвалі.

Судді ВАКС натомість дійшли висновку, про наявність у Коболєва ризиків втікти за кордон та переховуватися там від слідства, а тому відмовили у задоволенні клопотання захисту.

«Інкримінований Особа_9 злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КПК України, є особливо тяжким кримінальним правопорушенням, відповідальність за який передбачена у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, що разом з віднесенням його до корупційних злочинів позбавить суд можливості, у випадку визнання останнього винуватим, звільнити його від кримінальної відповідальності чи звільнити від відбування покарання з випробуванням. За таких обставин, у разі доведення вини Особа_9, до останнього буде застосовано виключно реальне покарання у виді позбавлення волі. Наведена обставина у виді безальтернативності та тяжкості покарання, на переконання суду, сама по собі може бути мотивом та підставою для обвинуваченого вчинити дії з метою переховування від суду для уникнення притягнення до кримінальної відповідальності», – вказали судді ВАКСу.

За даними слідства НАБУ, упродовж 2018 року підозрюваний Коболєв незаконно отримав кошти компанії «Нафтогаз» у сумі в понад 229,25 млн грн. Зокрема, у статусі очільника компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року він «всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому самому було виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) за екстраординарні досягнення», – вважає слідство.

Всього, за даними правоохоронців, протягом 2017-2022 років Андрію Коболєву нараховано понад 413 млн грн доходів.

Наразі триває судовий розгляд провадження проти Коболєва у ВАКС. До нього застовані обмежувальні заходи та застава у сумі 107 млн грн, яка була внесена.

У вересні ВАКС продовжив ексголові «Нафтогазу» Коболєву дію обмежувальних заходів до 12 листопада 2024 року.