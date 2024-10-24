Головна Країна Політика
search button user button menu button

Коболєв хотів повернути закордонні паспорти під приводом «боротьби з Росією». Суд відмовив

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Коболєв хотів повернути закордонні паспорти під приводом «боротьби з Росією». Суд відмовив
Андрій Коболєв
фото з відкритих джерел

Обвинувачений Коболєв вимагав у ВАКСу повернути йому закордонні паспорти, щоб «розробляти санкції проти Росії на світовому рівні»

Колишній голова «Нафтогазу», який обвинувачується НАБУ та САП у виплаті собі 229 млн грн премії, намагався переконати суддів ВАКС у необхідності повернення йому закордонних паспортів для виїзду за межі України. Суд виніс рішення про відмову задовольнити таке клопотання, аргументувавши це ризиками втечі Коболєва. Про це йдеться в Ухвалі суду, передає Комерсант український.

Так, у тексті судового документу вказується, що захист Коболєва клопотав про «скасування обов'язку обвинуваченого здавати паспорти для виїзду за кордон». І ця заборона нібито заважає йому «розробляти санкцій проти росії». 

«Обвинувачений (Коболєв, – ред.) підтримав позицію захисників та пояснив, що не заперечує проти продовження обов'язку не спілкуватися з визначеним колом осіб. Вважає за необхідне скасування обов'язку здачі паспортів для виїзду за кордон. Наявність вказаного обов'язку обмежує його вільне пересування та шкодить розробленню санкцій проти Росії на світовому рівні», – йдеться в Ухвалі.

Судді ВАКС натомість дійшли висновку, про наявність у Коболєва ризиків втікти за кордон та переховуватися там від слідства, а тому відмовили у задоволенні клопотання захисту. 

«Інкримінований Особа_9 злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КПК України, є особливо тяжким кримінальним правопорушенням, відповідальність за який передбачена у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, що разом з віднесенням його до корупційних злочинів позбавить суд можливості, у випадку визнання останнього винуватим, звільнити його від кримінальної відповідальності чи звільнити від відбування покарання з випробуванням. За таких обставин, у разі доведення вини Особа_9, до останнього буде застосовано виключно реальне покарання у виді позбавлення волі. Наведена обставина у виді безальтернативності та тяжкості покарання, на переконання суду, сама по собі може бути мотивом та підставою для обвинуваченого вчинити дії з метою переховування від суду для уникнення притягнення до кримінальної відповідальності», – вказали судді ВАКСу.

За даними слідства НАБУ, упродовж 2018 року підозрюваний Коболєв незаконно отримав кошти компанії «Нафтогаз» у сумі в понад 229,25 млн грн. Зокрема, у статусі очільника компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року він «всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому самому було виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) за екстраординарні досягнення», – вважає слідство. 

Всього, за даними правоохоронців, протягом 2017-2022 років Андрію Коболєву нараховано понад 413 млн грн доходів.

Наразі триває судовий розгляд провадження проти Коболєва у ВАКС. До нього застовані обмежувальні заходи та застава у сумі 107 млн грн, яка була внесена.

У вересні ВАКС продовжив ексголові «Нафтогазу» Коболєву дію обмежувальних заходів до 12 листопада 2024 року. 

Читайте також:

Теги: санкції Андрій Коболєв слідство злочин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

51-річний Коломєйцев керував 924-м державним центром безпілотної авіації міністерства оборони РФ
У Московській області ліквідовано керівника центру безпілотників Міноборони РФ
28 вересня, 15:24
Агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства
Україна закликала організаторів Всесвітніх ігор продовжити санкції проти Росії та Білорусі
8 жовтня, 17:04
Роберт Фіцо образив журналістів своїми висловлюваннями
Словацький прем'єр Фіцо назвав журналістів «кровожерливими виродками»
10 жовтня, 05:02
Посмертна експертиза виявила, що пані Маккалоу померла від ножових поранень, а її чоловік був смертельно отруєний
Жінка вбила батьків і чотири роки ховала їхні трупи вдома
13 жовтня, 09:35
FATF розгляне питання про внесення Росії до чорного списку
Україна вимагає включити РФ до чорного списку FATF: Politico пояснило наслідки для Путіна
16 жовтня, 10:04
Bloomberg: Raiffeisen та UniCredit – фактично єдині великі західні банки, які залишились у РФ і вони є для Кремля важливими каналами для іноземних платежів
Лише зі згоди Путіна. РФ створює умови, щоб Raiffeisen та UniCredit не покидали ринок – ЗМІ
17 жовтня, 16:41
Ціни на російську нафту знижуються
Ціна на російську нафту впала нижче $60 за барель, що це означає
18 жовтня, 00:01
Леммі закликав Китай не поставляти зброю РФ
Британія закликала Китай не постачати зброю росіянам – Politico
20 жовтня, 02:17
G7 гарантуватиме Києву кредит у розмірі $50 млрд, отриманих від заморожених російських активів
G7 планує залишити активи РФ замороженими після закінчення війни – Nikkei
22 жовтня, 15:52

Політика

Зеленський про Гутерріша: Віддає перевагу спокусам у Казані, а не Статуту ООН
Зеленський про Гутерріша: Віддає перевагу спокусам у Казані, а не Статуту ООН
Коболєв хотів повернути закордонні паспорти під приводом «боротьби з Росією». Суд відмовив
Коболєв хотів повернути закордонні паспорти під приводом «боротьби з Росією». Суд відмовив
Зеленський пояснив, що регулюватиме внутрішній план посилення України
Зеленський пояснив, що регулюватиме внутрішній план посилення України
Переворот у «Слузі народу». Призначено місце і час
Переворот у «Слузі народу». Призначено місце і час
«Злочинець не повинен виграти». Звернення Зеленського до учасників саміту Кримської платформи
«Злочинець не повинен виграти». Звернення Зеленського до учасників саміту Кримської платформи
Скасування переходу на літній час: чи підпише Зеленський законопроєкт
Скасування переходу на літній час: чи підпише Зеленський законопроєкт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
37K
У світі може з'явитись новий центр видобутку нафти – Reuters
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2024
26K
Голові МСЕК Закарпаття, який звільнився в розпал «інвалідного» скандалу, буде оголошено підозру
8484
Сім країн-членів НАТО проти вступу України до альянсу – Politico
6708
Справа про незаконне збагачення. Арахамія пояснив, чому взяв Кормишкіну на поруки

Новини

Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Сьогодні, 06:40
Сухо та сонячно: прогноз погоди на 24 жовтня
Сьогодні, 06:00
24 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
Вчора, 17:05
Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)
Вчора, 14:18

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua