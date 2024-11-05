Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Броварах у чотирирічну дитину під час прогулянки влетіло колесо від авто

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Броварах у чотирирічну дитину під час прогулянки влетіло колесо від авто
фото: пресслужба поліції

Наразі дівчинка перебуває під наглядом лікарів

У Броварах сталася ДТП, внаслідок якої постраждала чотирирічна дівчинка. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини. 

Правоохоронці встановили, що причиною дорожньо-транспортної пригоди став відрив колеса в причепу автомобіля Ford. Колесо відкотилося на тротуар та зачепило дитину, яка гуляла з мамою. 

У Броварах у чотирирічну дитину під час прогулянки влетіло колесо від авто фото 1

«Небайдужі громадяни допомогли доставити постраждалу разом із матір'ю до лікарні. Наразі дівчинка перебуває під наглядом лікарів, її життю та здоров’ю нічого не загрожує», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Броварського управління поліції розпочали досудове розслідування згідно частиною 1 статі 286 Кримінального кодексу України.

У Броварах у чотирирічну дитину під час прогулянки влетіло колесо від авто фото 2

Нагадаємо, на Київщині через пориви вітру велике дерево впало на автомобіль Shkoda на трасі Київ-Бишів. У легковику авто перебувало троє людей. Подія сталася між селищем Білогородка та селом Святопетрівське. Людей затиснуло у салоні. Рятувальники допомогли постраждалим звільнитися. Від госпіталізації вони відмовилися.

Теги: автомобіль рятувальники розслідування ДТП дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Індії розбився винищувач
В Індії розбився винищувач російського виробництва
Вчора, 22:20
Правила дорожнього руху не змінюються, просто міські дороги переходять на «зимову швидкість»
Із 1 листопада у столиці починають діяти нові обмеження швидкості: перелік вулиць
1 листопада, 08:32
Візуалізація майбутнього заводу з виробництва літаючих автомобілів Xpeng Aeroht у Гуанчжоу
Китай почав будувати завод із випуску автомобілів, що літають
29 жовтня, 09:12
Житель штату Колорадо подав перший позов проти McDonald's
Отруєння у мережі McDonald's у США: постраждалі пішли до суду
25 жовтня, 07:51
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху
Смертельна ДТП у Вишневому: вантажівка збила пішохода
24 жовтня, 15:07
Росіяни зайшли в тил та розстріляли операторів дронів
Розстріл українських військових на Курщині: стали відомі подробиці
13 жовтня, 11:32
Honda e:NP2 – доступний 4,8-метровий електрокросовер
В Україні з'явився новітній доступний електрокросовер Honda (фото)
10 жовтня, 19:22
На депутата накладено стягнення у виді штрафу у розмірі 2550 грн з конфіскацією подарунка – автомобіля Range Rover
У матері соратника Кличка буде конфісковано Range Rover: рішення суду
7 жовтня, 12:55
У кожній українській бригаді, яка бере участь в операції на території Курської області, є військові юристи
ЗСУ перекинули значну кількість військових юристів на Курщину
7 жовтня, 06:19

Новини

У Броварах у чотирирічну дитину під час прогулянки влетіло колесо від авто
У Броварах у чотирирічну дитину під час прогулянки влетіло колесо від авто
У Київ прибув очільник представництва НАТО в Україні
У Київ прибув очільник представництва НАТО в Україні
У Києві суттєво зросла вартість оренди житла
У Києві суттєво зросла вартість оренди житла
На Вишгородщині затримано керівника ритуальної служби
На Вишгородщині затримано керівника ритуальної служби
У додатку «Київ Цифровий» тепер доступний розклад маршруток
У додатку «Київ Цифровий» тепер доступний розклад маршруток
У столичній кав’ярні чоловік накинувся на дівчину через прохання спілкуватися українською (відео)
У столичній кав’ярні чоловік накинувся на дівчину через прохання спілкуватися українською (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2024
22K
Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
11K
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
9343
На Курщині працює найкраща техніка ЗСУ, тоді як на Сході йдуть критично важливі бої – Forbes
8260
Делегація Ради Європи і ЄС приїхала з моніторингом на Закарпаття: що перевіряють

Новини

В Івано-Франківську засуджено трьох навідників ударів по аеропорту
Сьогодні, 18:15
У Києві тривога тривала більше години
Сьогодні, 07:16
Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч
Сьогодні, 07:08
Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 05:55
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 22:41

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua