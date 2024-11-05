У Броварах у чотирирічну дитину під час прогулянки влетіло колесо від авто

Наразі дівчинка перебуває під наглядом лікарів

У Броварах сталася ДТП, внаслідок якої постраждала чотирирічна дівчинка. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

Правоохоронці встановили, що причиною дорожньо-транспортної пригоди став відрив колеса в причепу автомобіля Ford. Колесо відкотилося на тротуар та зачепило дитину, яка гуляла з мамою.

«Небайдужі громадяни допомогли доставити постраждалу разом із матір'ю до лікарні. Наразі дівчинка перебуває під наглядом лікарів, її життю та здоров’ю нічого не загрожує», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Броварського управління поліції розпочали досудове розслідування згідно частиною 1 статі 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Київщині через пориви вітру велике дерево впало на автомобіль Shkoda на трасі Київ-Бишів. У легковику авто перебувало троє людей. Подія сталася між селищем Білогородка та селом Святопетрівське. Людей затиснуло у салоні. Рятувальники допомогли постраждалим звільнитися. Від госпіталізації вони відмовилися.