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В Туреччині чоловік на параплані травмував 15-річну дівчину, вона в реанімації

Ірина Бура
glavcom.ua
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В Туреччині чоловік на параплані травмував 15-річну дівчину, вона в реанімації
фото: GoFundMe

Потерпіла отримала важкі травми

В Туреччині на 15-річну дівчину приземлився чоловік, який летів на параплані. Британка отримала важкі травми і перебуває в реанімації. Про це інформує Sky News.

За інформацією видання, Ліндсі Логан перебувала у відпустці в Туреччині з двома доньками. В останній день своєї подорожі вони вирішили пообідати. Та під час трапези на доньку Логан приземлився чоловік, який летів на параплані.

Внаслідок цього інциденту дівчина отримала важкі травми: у неї зламані щелепа і ребра, стався крововилив у мозок, інсульт

За словами жінки, спочатку вона подумала, що її донька загинула.

«Я пам’ятаю, як Лілі просто їла, відкушуючи шматочок піци, а цей параплан просто з’явився нізвідки. Вона вдарилася обличчям об стіл, ми намагалися підняти її. Я думала, що вона мертва», – розповіла матір.

Оскільки Логан не оформила туристичну страховку напередодні відпустки, тепер їй доведеться заплатити медичний рахунок на тисячі, якщо не десятки тисяч фунтів, щоб покрити лікування Лілі.

 

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Теги: Туреччина чоловік інсульт

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