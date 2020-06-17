Італійський бренд Diesel зняв у Києві рекламу про трансгендерку



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Сюжет базується на внутрішньому і зовнішньому перетворенні трансгендерки Скріншот з відео

Режисером рекламного ролика став Франсуа Руселлє, який, зокрема, співпрацював із Мадонною, Depeche Mode, The Rolling Stones

Італійський бренд одягу Diesel зняв у Києві рекламний ролик про трансгендерку. Сюжет базується на її внутрішньому і зовнішньому перетворенні.

Про це повідомляє у Facebook українська компанія Family Production, яка відповідала за знімання.

«Ролик виглядає так, ніби його знімали у різних локаціях, але насправді це магія від художників-постановників, що змінювали одне й те саме місце власноруч. Кожний кадр знімався під свою особливу пісню», - йдеться в повідомленні.

Для пошуку таблеток, які героїня приймала в ролику, його автори обійшли понад 50 аптек у Києві.

Режисером рекламного ролика став Франсуа Руселлє, який, зокрема, співпрацював із Мадонною, Depeche Mode, The Rolling Stones.

До слова, українська студія здобула «золото» Shots Awards 2020 за рекламу для Apple.

Раніше у травні компанія Apple зняла нову рекламу бездротових навушників AirPods в Києві.