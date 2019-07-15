У Станиці Луганській запустили рейсовий автобус до зруйнованого моста



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Заступник голови ОДА закликає всіх бути уважними і не піддаватися на можливі провокації

У Станиці Луганській запустили рейсовий автобус від КПВВ до зруйнованого моста через Сіверський Донець. Про це повідомив заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

«Ми зробили ще один крок до миру: відтепер від моста в Станиці Луганській до першого пункту пропуску на нашому боці людей похилого віку та інвалідів буде підвозити спеціалізований автобус. Довжина «дороги життя» - лише 800 метрів по нульовці, але для багатьох після екстремального спуску з дерев'яного моста вони були справжнім випробуванням», - написав Клименко.

Чиновник додав, що адміністрація побоюється провокацій і терактів, які можуть порушити курсування автобуса, і закликав усіх бути уважними та обережними.

Як повідомлялось, 8 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що міст у Станиці Луганській можуть побудувати упродовж місяця. За його словами, зараз очікується демонтаж бетонних конструкцій зі сторони бойовиків. Президент запевнив, що українська сторона буде чекати на демонтаж протягом тижня.

Нагадаємо, раніше Зеленський у ході робочої поїздки в Луганську область назвав умови відновлення моста в Станиці Луганській. Глава держави підкреслив, що українська сторона хоче відбудувати цей міст.

Нагадаємо, 26 червня в Станиці Луганській почалося розведення сил, передбачене Мінськими угодами 2015 року.

30 червня спостерігачі ОБСЄ підтвердили розведення сил з боку ООС і бойовиків. Протягом останніх трьох тижнів у цьому районі не було обстрілів.