У столиці Латвії активісти пікетували російське посольство



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В акції біля російського посольства взяли участь українські та латиські активісти Фото: Укрінформ

Пікетники закликали Росію до звільнення окупованої території українського Криму

У столиці Латвії відбулися заходи на честь Революції Гідності, зокрема, молебень по героям Небесної Сотні, а також мітинг-пікет біля російського посольства, який пройшов під гаслом «Крим – це Україна!».

Про це повідомляє Укрінформ.

В акції біля російського посольства, організованої Ukrainas atbalsta biedrіba/Товариство підтримки України, взяли участь до 25 українських та латиських активістів. Саме з 20 лютого російська влада почала впровадження окупації Криму.

Пікетники закликали до звільнення окупованої території українського Криму та зупинення утисків кримських татар російськими окупантами. Свідок окупації латвійський журналіст Імант Лієпіньш розказав про свою поїздку п’ятирічної давнини до Криму, де він сам бачив вторгнення «зелених чоловічків».

Були покладені квіти та вінки у пам’ятника Тарасу Шевченку. Отець Роман Сапужак (УГКЦ) відправив молебень у пам'ять Героїв Небесної Сотні.

На подвір'ї Посольства України в Ризі біля стенду із зображенням Небесної сотні були поставлені ряди червоних лампадок. На деревах та кущах активісти розвісили паперові фігурки янголів – на згадку про загиблих героїв Небесної Сотні.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності у місцях загибелі учасників Революції гідності ввечері 20 лютого запалили «Промені Гідності».

Також повідомлялося, що 20 лютого у Києві родичі героїв Небесної сотні провели мітинг проти суддів.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що висновки експертного дослідження матеріалів справи щодо подій Революції Гідності свідчать про причетність Росії до розстрілів на Майдані.

Напередодні відбулось засідання Ради, присвячене п'ятій річниці російської агресії в Україні.

Президент Європейської ради Дональд Туск виступив з промовою в українському парламенті.