У столиці можуть впасти 22 будинки



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Аварійні будинку можуть піти під знесення

У Києві 646 «хрущовок», які потребують капітального ремонту

Наразі у Києві налічуються 22 аварійні житлові будинки, що підлягають знесенню. Про це повідомили у Департаменті містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації.

«Згідно з даними державної статистики, на даний час у місті Київ 22 аварійні житлові будинки, що підлягають знесенню», - йдеться в відповіді Департаменту на запит УНН.

Також зазначається, що серед застарілої забудови актуальною проблемою є реконструкція так званих «хрущовок» - панельних будинків перших масових серій.

Тож у проєкті нового Генерального плану намічено квартали (мікрорайони) комплексної реконструкції застарілого житлового фонду перших масових серій індустріального будівництва.

«Застаріла панельна 5-поверхова забудова, («хрущовки») — це 646 панельних будинків. Об’єкти, намічені для санації та капітального ремонту або для знесення з подальшим новим будівництвом на вивільнених ділянках, будуть конкретизовані у детальних планах або проєктах реконструкції відповідних територій», — додали у Департаменті.

Нагадаємо, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України пропонує реконструювати «хрущовки» за згоди щонайменше 75 відсотків власників квартир та іншого нерухомого майна в межах кварталу або мікрорайону.

Станом на 2018 рік, за орієнтовними підрахунками Міністерства регіонального розвитку, на території Києва знаходиться понад 3 тисячі будинків, що відносяться до так званого «застарілого житлового фонду».

12 листопада 2019 року Київрада прийняла рішення щодо проведення інвентаризації застарілого житлового фонду столиці.