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    У столиці можуть впасти 22 будинки

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    Аварійні будинку можуть піти під знесення - У столиці можуть впасти 22 будинки
    Аварійні будинку можуть піти під знесення

    У Києві 646 «хрущовок», які потребують капітального ремонту

    Наразі у Києві налічуються 22 аварійні житлові будинки, що підлягають знесенню. Про це повідомили у Департаменті містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації.

    «Згідно з даними державної статистики, на даний час у місті Київ 22 аварійні житлові будинки, що підлягають знесенню», - йдеться в відповіді Департаменту на запит УНН.

    Також зазначається, що серед застарілої забудови актуальною проблемою є реконструкція так званих «хрущовок» - панельних будинків перших масових серій.

    Тож у проєкті нового Генерального плану намічено квартали (мікрорайони) комплексної реконструкції застарілого житлового фонду перших масових серій індустріального будівництва.

    «Застаріла панельна 5-поверхова забудова, («хрущовки») — це 646 панельних будинків. Об’єкти, намічені для санації та капітального ремонту або для знесення з подальшим новим будівництвом на вивільнених ділянках, будуть конкретизовані у детальних планах або проєктах реконструкції відповідних територій», — додали у Департаменті.

    Нагадаємо, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України пропонує реконструювати «хрущовки» за згоди щонайменше 75 відсотків власників квартир та іншого нерухомого майна в межах кварталу або мікрорайону.

    Станом на 2018 рік, за орієнтовними підрахунками Міністерства регіонального розвитку, на території Києва знаходиться понад 3 тисячі будинків, що відносяться до так званого «застарілого житлового фонду». 

    12 листопада 2019 року Київрада прийняла рішення щодо проведення інвентаризації застарілого житлового фонду столиці.

    Київ нерухомість КМДА будинок архітектура
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