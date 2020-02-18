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    Новини

    У Києві черговий скандал: на ще одному старовинному будинку з’явився «курник» (фото)

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    Надбудова з'явилася на будинку на&nbsp;вулиці Саксаганського, 43Б&nbsp; - У Києві черговий скандал: на ще одному старовинному будинку з’явився «курник» (фото)
    Надбудова з'явилася на будинку на вулиці Саксаганського, 43Б 
    Фото: Юрій Хорунжий, Facebook

    Департамент охорони культурної спадщини вимагає припинити будь-які роботи

    У будинку, що є пам’яткою архітектури місцевого значення, на вулиці Саксаганського, 43Б у Голосіївському районі Києва почали зводити надбудову.

    Мешканці будинку кажуть, що розбудовувати другий поверх свого житла почали нові жителі квартири №17 на останньому поверсі. А ті, в свою чергу, стверджують, що мають дозвіл від керуючої компанії Голосіївського району — щоправда, лише на ремонт даху над своєю квартирою, без втручання в конструкцію будинку. Про це пише Хмарочос.

    «‎Надбудували приміщення, це видно з фото. Розібрали весь дах»,‎ – повідомляє одна з мешканок будинку.

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    У Києві черговий скандал: на ще одному старовинному будинку з’явився «курник» (фото)
    У Києві черговий скандал: на ще одному старовинному будинку з’явився «курник» (фото)
    Фото: Юрій Хорунжий, Facebook

    По будинку вже пішли тріщини, скаржаться мешканці. Вони переймаються тим, що в процесі будівництва нові власники знесли оригінальні дерев’яні перекриття та переоблаштували розводку гарячої води на горищі.

    Мешканці неодноразово зверталися до різних установ з проханням зупинити будівництво: викликали поліцію (де навіть відкрили кримінальне провадження), зверталися до Державної архітектурно-будівельної інспекції. Відповідь на їхній запит прийшла лише через два місяці. У листі, зокрема, йшлося, що дозвіл на це будівництво не був зареєстрований.

    У Департаменті охорони державної спадщини повідомили, що цей будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення. Його збудували у 1906 році.

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    Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявляє, що власниця квартири №17 Ольга Сировацька у будинку на вул. Саксаганського, 43б не має жодних дозволів на зведення надбудови. Про це стало відомо з припису, який департамент спрямував власниці.

    У департаменті заявляють, що не отримували від Сировацької на погодження жодної проєктної документації, і охоронний договір не укладався. В діях власниці квартири вбачають порушення ч. 1 ст. 23, ч. 1 ст. 22, ч. 2 та ч. 3 ст. 24, ч. 1 ст. 26 закону про охорону культурної спадщини.

    Департамент охорони культурної спадщини вимагає припинити будь-які роботи, протягом п’яти днів надати проєктну документацію, а протягом 10 днів укласти охоронний договір. Інакше погрожують звернутися до суду про примусовий викуп помешкання.

    Тим часом у Департаменті архітектурно-будівельного контролю КМДА «Хмарочосу» повідомили, що власниця повідомляла про «реконструкцію квартири №17 в межах геометричних розмірів та без зміни зовнішньої конфігурації». Натомість дозволів на спорудження додаткового поверху та ремонту покрівлі Департамент не видавав.

    Департамент розпочав перевірку, за результатами якої обіцяє вжити заходів

    Київ будівництво ремонт скандал КМДА будинок архітектура
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