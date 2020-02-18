У Києві черговий скандал: на ще одному старовинному будинку з’явився «курник» (фото)



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Надбудова з'явилася на будинку на вулиці Саксаганського, 43Б Фото: Юрій Хорунжий, Facebook

Департамент охорони культурної спадщини вимагає припинити будь-які роботи

У будинку, що є пам’яткою архітектури місцевого значення, на вулиці Саксаганського, 43Б у Голосіївському районі Києва почали зводити надбудову.

Мешканці будинку кажуть, що розбудовувати другий поверх свого житла почали нові жителі квартири №17 на останньому поверсі. А ті, в свою чергу, стверджують, що мають дозвіл від керуючої компанії Голосіївського району — щоправда, лише на ремонт даху над своєю квартирою, без втручання в конструкцію будинку. Про це пише Хмарочос.

«‎Надбудували приміщення, це видно з фото. Розібрали весь дах»,‎ – повідомляє одна з мешканок будинку.

По будинку вже пішли тріщини, скаржаться мешканці. Вони переймаються тим, що в процесі будівництва нові власники знесли оригінальні дерев’яні перекриття та переоблаштували розводку гарячої води на горищі.

Мешканці неодноразово зверталися до різних установ з проханням зупинити будівництво: викликали поліцію (де навіть відкрили кримінальне провадження), зверталися до Державної архітектурно-будівельної інспекції. Відповідь на їхній запит прийшла лише через два місяці. У листі, зокрема, йшлося, що дозвіл на це будівництво не був зареєстрований.

У Департаменті охорони державної спадщини повідомили, що цей будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення. Його збудували у 1906 році.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявляє, що власниця квартири №17 Ольга Сировацька у будинку на вул. Саксаганського, 43б не має жодних дозволів на зведення надбудови. Про це стало відомо з припису, який департамент спрямував власниці.

У департаменті заявляють, що не отримували від Сировацької на погодження жодної проєктної документації, і охоронний договір не укладався. В діях власниці квартири вбачають порушення ч. 1 ст. 23, ч. 1 ст. 22, ч. 2 та ч. 3 ст. 24, ч. 1 ст. 26 закону про охорону культурної спадщини.

Департамент охорони культурної спадщини вимагає припинити будь-які роботи, протягом п’яти днів надати проєктну документацію, а протягом 10 днів укласти охоронний договір. Інакше погрожують звернутися до суду про примусовий викуп помешкання.

Тим часом у Департаменті архітектурно-будівельного контролю КМДА «Хмарочосу» повідомили, що власниця повідомляла про «реконструкцію квартири №17 в межах геометричних розмірів та без зміни зовнішньої конфігурації». Натомість дозволів на спорудження додаткового поверху та ремонту покрівлі Департамент не видавав.

Департамент розпочав перевірку, за результатами якої обіцяє вжити заходів