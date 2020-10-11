У столиці Туреччини зіткнулися потяги
Загинули двоє машиністів потяга, який чекав на семафоріДві особи загинули внаслідок лобового зіткнення вантажних поїздів в Анкарі, столиці Туреччини.
Про це повідомляє Haber Türk.
«В Анкарі на залізниці в районі Каледжік сталося лобове зіткнення потягів. Внаслідок цього дві людини загинули», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що катастрофа сталася в той момент, коли один з потягів зупинився на червоний сигнал семафора – і в нього врізався зустрічний поїзд (обидва – вантажні).
Загинули двоє машиністів потяга, який чекав на семафорі.
Провадиться розслідування причин інциденту.