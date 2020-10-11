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    У столиці Туреччини зіткнулися потяги

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    У столиці Туреччини зіткнулися потяги

    Загинули двоє машиністів потяга, який чекав на семафорі

    Дві особи загинули внаслідок лобового зіткнення вантажних поїздів в Анкарі, столиці Туреччини.

    Про це повідомляє Haber Türk.

    «В Анкарі на залізниці в районі Каледжік сталося лобове зіткнення потягів. Внаслідок цього дві людини загинули», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що катастрофа сталася в той момент, коли один з потягів зупинився на червоний сигнал семафора – і в нього врізався зустрічний поїзд (обидва – вантажні).

    Загинули двоє машиністів потяга, який чекав на семафорі.

    Провадиться розслідування причин інциденту.

    Туреччина потяг аварія
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