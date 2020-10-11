У столиці Туреччини зіткнулися потяги



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Загинули двоє машиністів потяга, який чекав на семафорі

Дві особи загинули внаслідок лобового зіткнення вантажних поїздів в Анкарі, столиці Туреччини.

Про це повідомляє Haber Türk.

«В Анкарі на залізниці в районі Каледжік сталося лобове зіткнення потягів. Внаслідок цього дві людини загинули», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що катастрофа сталася в той момент, коли один з потягів зупинився на червоний сигнал семафора – і в нього врізався зустрічний поїзд (обидва – вантажні).

Загинули двоє машиністів потяга, який чекав на семафорі.

Провадиться розслідування причин інциденту.