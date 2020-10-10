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    У Києві п’яний водій з двома дітьми в салоні влаштував масову аварію

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    У Києві п’яний водій з двома дітьми в салоні влаштував масову аварію
    Фото Київ Оперативний

    Окрім понівечених авто, у ДТП ніхто не постраждав

    В п’ятницю, 9 жовтня, в Києві п’яний водій скоїв ДТП, в якій отримали пошкодження три автівки. В машині самого винуватця аварії знаходилися діти 4-6 років.

    Про це повідомили в Telegram-каналі Київ Оперативний.

    Аварія сталася на бульварі Кольцова,14 в Києві.

    Водій автомобіля Volkswagen з держномером AH 8272 HH, який допустив ДТП, був п’яним, на пасажирському сидінні в момент аварії сиділа його дружина, яка теж була в стані алкогольного сп’яніння, а на задньому сидінні сиділи двоє дітей 4-6 років без дитячих крісел.

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    У Києві п’яний водій з двома дітьми в салоні влаштував масову аварію
    У Києві п’яний водій з двома дітьми в салоні влаштував масову аварію
    У Києві п’яний водій з двома дітьми в салоні влаштував масову аварію
    У Києві п’яний водій з двома дітьми в салоні влаштував масову аварію
    Фото Київ Оперативний

    Як сталася аварія, не зовсім незрозуміло, однак результат її – три розбитих автомобілі.

    На щастя, в аварії, окрім понівечених авто, ніхто не постраждав. Всі обставини будуть з’ясовувати правоохоронці.

    Нагадаємо, 7 жовтня на перехресті вулиць Січових Стрільців та Дегтярівської в Києві водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на пішохода.

    До слова, 8 жовтня, близько 8 години на вулиці Митрополита Шептицького в Дніпровському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода та автобуса МАЗ.

    Як повідомлялося, на Одещині легковик влетів у вантажівку, одна людина загинула.

    ДТП Київ діти водій аварія
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