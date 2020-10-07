Пожежа на складі боєприпасів у Росії: госпіталізовано п'ятьох осіб



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Пожежа на складі боєприпасів у Росії

Із довколишніх населених пунктів у радіусі 5 км евакуйовано понад 2,3 тис. осіб

Унаслідок пожежі та вибухів на території колишньої військової частини в Рязанській області госпіталізували п'ятьох осіб.

Про це повідомили у пресслужбі регіонального уряду.

«Двоє людей перебуває у Скопинській лікарні, зокрема жінка у тяжкому стані, і троє перебуває в Рязькому районі», – зазначили у пресслужбі.

За даними Головного управління міністерства надзвичайних ситуацій області, із довколишніх населених пунктів у радіусі 5 км евакуйовано понад 2,3 тис. осіб. Їх розмістили на базі навчальних закладів та лікарень.

На місці події працює понад 430 людей особового складу, 57 одиниць техніки та пожежний потяг.

Сьогодні в Рязанській області Росії на території колишньої військової частини виникла пожежа, почали вибухати старі боєприпаси. За попередніми даними, причиною пожежі стало спалювання сухої трави неподалік.

Джерело: РБК