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    У світі

    Пожежа на складі боєприпасів у Росії: госпіталізовано п'ятьох осіб

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    Пожежа на складі боєприпасів у Росії - Пожежа на складі боєприпасів у Росії: госпіталізовано п'ятьох осіб
    Пожежа на складі боєприпасів у Росії

    Із довколишніх населених пунктів у радіусі 5 км евакуйовано понад 2,3 тис. осіб

    Унаслідок пожежі та вибухів на території колишньої військової частини в Рязанській області госпіталізували п'ятьох осіб.

    Про це повідомили у пресслужбі регіонального уряду.

    «Двоє людей перебуває у Скопинській лікарні, зокрема жінка у тяжкому стані, і троє перебуває в Рязькому районі», – зазначили у пресслужбі.

    За даними Головного управління міністерства надзвичайних ситуацій області, із довколишніх населених пунктів у радіусі 5 км евакуйовано понад 2,3 тис. осіб. Їх розмістили на базі навчальних закладів та лікарень.

    На місці події працює понад 430 людей особового складу, 57 одиниць техніки та пожежний потяг.

    Сьогодні в Рязанській області Росії на території колишньої військової частини виникла пожежа, почали вибухати старі боєприпаси. За попередніми даними, причиною пожежі стало спалювання сухої трави неподалік.

    Джерело: РБК

    пожежа потяг боєприпаси
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