У столиці за добу коронавірус виявили ще у понад 290 киян

Протягом 1 січня у столиці від коронавірусу померло семеро люде, а 34 були госпіталізовані

Усього за період пандемії в Києві померло 1942 людини

У Києві за минулу добу, 1 січня, коронавірус підтвердили ще у 293 людей. Про це мер столиці Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

Кличко поінформував, що семеро осіб померли.

«Усього за період пандемії в столиці 1942 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 112 649», ─ повідомив Кличко.

Захворіли: 160 жінок віком від 18 до 88 років і 116 чоловіків віком від 20 до 83 рокiв. А також п'ять дівчаток від 12 до 16 років та 12 хлопчиків від восьми днів до 17 років. Захворіли, зокрема, 12 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 34 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 142 людини. Усього коронавірус подолали 40 053 мешканці столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 71, Дніпровському – 54 та в Печерському районі — 36 випадків, ─ зазначив мер Києва. ─ Не забувайте про правила безпеки! Особливо, під час свят. Дотримуйтеся соціальної дистанції, носіть маску в публічних місцях, при перших симптомах захворювання звертайтеся до лікаря та залишайтесь вдома. Бережіть себе і тих, хто поруч!» ─ наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 1 січня, зафіксовано 5 038 нових випадків Covid-19. Також за минулу добу одужало – 2 606 осіб, летальних випадків – 51. За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 069 517 осіб, одужало – 722 615 осіб, летальних випадків – 18 731, проведено ПЛР-тестувань – 5 597 641.