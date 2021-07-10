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    У світі 11 людей щохвилини помирають від голоду

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    COVID погіршує ситуацію - У світі 11 людей щохвилини помирають від голоду
    COVID погіршує ситуацію

    Кількість жертв від Covid-19 менша, ніж від нестачі їжі

    Через пандемію коронавірусу у світі нестача продовольства зросла в шість разів. Щохвилини у світі через голод помирає близько 11 осіб. Такі дані сайту SkyNews.

    Число смертей від голоду перевищує число смертей від коронавірусу. За статистикою, сьогодні від Covid-19 помирає 7 людей щохвилини.

    Відповідно до звіту «Вірус голоду множиться» від організації з боротьби з бідністю Oxfam, криза, спричинена пандемією призвела до 40-процентного зростання цін на харчові продукти у світі.

    А от військові витрати у світі збільшились на 51 млн доларів. Ця сума в шість разів перевищує суму, яка необхідна ООН для боротьби з голодом.

    Нагадаємо, раніше Голосіївський районний суд Києва до 12 років позбавлення волі засудив жінку, яка на 11 днів залишила в квартирі двох своїх дітей, одна з яких померла від голоду.

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    Теги: ООН продукти криза вірус
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    У світі 11 людей щохвилини помирають від голоду