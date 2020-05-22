На вакцину не розраховувати. Іменитий біолог пояснив, чому щеплення від Сovid-19 не врятує людство



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«Попри прогрес, ми можемо ніколи не знайти вакцини проти нової коронавірусної інфекції»

Дослідник раку, ВІЛ/СНІДу та геному людини, провідний учений США Вільям Хаселтайн переконаний: попри стрімкий прогрес у дослідженні Covid-19, наука може ніколи не винайти вакцини проти нової коронавірусної інфекції. Про це Хаселтайн заявив в інтерв’ю Reuters.

Біолог визнав, що світ терміново потребує безпечних та ефективних противірусних засобів і вакцин для боротьби з новою пандемією. Учений визнає, що дослідження Covid-19 просуваються з рекордною швидкістю, проте безпечної вакцини проти вірусу SARS-CoV-2 ми можемо так ніколи й не знайти.

Хаселтайн застеріг, що вакцини, розроблені раніше для інших видів коронавірусу, не змогли захистити слизові оболонки носа – місце, через яке вірус зазвичай потрапляє в організм. Водночас учений зазначив, що вірус можна контролювати навіть без ефективної вакцини чи лікування, достатньо вчасно виявляти інфекції, знаходити заражених людей та ізольовувати їх.

Закликаючи людей дотримуватися таких принципів, як носіння масок, миття рук, очищення поверхонь та дотримання соціальної дистанції, він зазначив, що Китай та деякі інші азіатські країни змогли успішно стримувати вірус, використовуючи цю стратегію. Китай, Південна Корея та Тайвань зробили найкраще в боротьбі із зараженням інфекцій, додав учений, а США, Росія та Бразилія – найгірше.

«Шляхом випробування на тваринах експериментальних вакцин проти Covid-19 вдалося зменшити вірусне навантаження на такі органи, як легені, хоч інфекції і залишились», – зазначив Хаселтайн.

Учений додав, що для лікування пацієнти отримують плазму, багату антитілами, від людей, які одужали від Covid-19, у той час, як виробники лікарських препаратів працюють над виготовленням очищених та концентрованих версій сироватки.

«Ці препарати, відомі як гіперімунний глобулін, є першими реальними методами лікування, вони сприяють також дослідженню моноклональних антитіл, які нейтралізують здатність вірусу потрапляти в клітини людини», – резюмував Хаселтайн.

Нагадаємо, науковці з Оксфорду розпочали другий етап випробувань вакцини від коронавірусу.