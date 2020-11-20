У Німеччині рекордні 23 тисячі випадків коронавірусу за добу

У Німеччині зафіксовано рекордні 23 648 випадків зараження коронавірусом за добу, 260 хворих померли

У Німеччині протягом минулої доби підтвердили 23 648 випадків інфікування коронавірусом, що є новим рекордним показником у країні, повідомив у п'ятницю, 20 листопада, Інститут Роберта Коха (RKI). Також зафіксовано 260 летальних випадків внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням на Covid-19.

Про попередній рекордний показник (23 542 випадки) Інститут Роберта Коха повідомляв тиждень тому. З початку епідемії Covid-19 у Німеччині інфікування вірусом було підтверджено загалом у 879,6 тисячі осіб. На цей час зафіксовано 13 630 летальних випадків.

На початку листопада в Німеччині на тлі зростання кількості застудних захворювань і великої завантаженості лабораторій змінили критерії щодо тестування. Як пояснили в Інституті Роберта Коха, рекомендації щодо тестування враховують, зокрема, такі фактори, як симптоми, приналежність до групи ризику та ймовірність інфікування коронавірусом. Тепер у країні тестують в першу чергу тих пацієнтів, які мають симптоми захворювання Covid-19. Кількість проведених тестів скоротилася. У тиждень з 9 по 16 листопада 163 лабораторії зробили загалом 1,26 мільйона ПЛР-тестів, причому 9,2 відсотка проведених тестів виявилися позитивними. У попередні два тижні робили понад 1,44 мільйона тестів щотижня.

Нагадаємо, що 28 жовтня Меркель оголосила про жорсткі заходи і карантин для всієї Німеччини. Відповідно до рішення канцлера, з 2 листопада в країні припиняють роботу ресторани, бари, кінотеатри, будинки розпусти та інші розважальні заклади.

Раніше ЗМІ повідомили, що в уряді Німеччини розглядають можливість введення жорсткого карантину по всій країні на 30 днів

До слова, у Німеччині перший регіон оголосив про локдаун.

Нагадаємо, у Німеччині з понеділка, 2 листопада, до кінця місяця діє так званий частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових заражень коронавірусом. Згідно з цими правилами, обмежено контакти громадян, зачинено ресторани і бари, культурно-розважальні заклади та спортивні зали. Водночас школи і дитячі садки працюють.

До слова, у Берліні поліція застосувала водомети проти противників карантину.

Також, влада Німеччини відмовилася від посилення локдауну.