  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Німеччині рекордні 23 тисячі випадків коронавірусу за добу

    • Розсилка
    <span>У Німеччині змінили критерії щодо тестування</span> - У Німеччині рекордні 23 тисячі випадків коронавірусу за добу
    У Німеччині змінили критерії щодо тестування

    У Німеччині зафіксовано рекордні 23 648 випадків зараження коронавірусом за добу, 260 хворих померли

    У Німеччині протягом минулої доби підтвердили 23 648 випадків інфікування коронавірусом, що є новим рекордним показником у країні, повідомив у п'ятницю, 20 листопада, Інститут Роберта Коха (RKI). Також зафіксовано 260 летальних випадків внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням на Covid-19.

    Про попередній рекордний показник (23 542 випадки) Інститут Роберта Коха повідомляв тиждень тому. З початку епідемії Covid-19 у Німеччині інфікування вірусом було підтверджено загалом у 879,6 тисячі осіб. На цей час зафіксовано 13 630 летальних випадків.

    На початку листопада в Німеччині на тлі зростання кількості застудних захворювань і великої завантаженості лабораторій змінили критерії щодо тестування. Як пояснили в Інституті Роберта Коха, рекомендації щодо тестування враховують, зокрема, такі фактори, як симптоми, приналежність до групи ризику та ймовірність інфікування коронавірусом. Тепер у країні тестують в першу чергу тих пацієнтів, які мають симптоми захворювання Covid-19. Кількість проведених тестів скоротилася. У тиждень з 9 по 16 листопада 163 лабораторії зробили загалом 1,26 мільйона ПЛР-тестів, причому 9,2 відсотка проведених тестів виявилися позитивними. У попередні два тижні робили понад 1,44 мільйона тестів щотижня.

    Нагадаємо, що 28 жовтня Меркель оголосила про жорсткі заходи і карантин для всієї Німеччини. Відповідно до рішення канцлера, з 2 листопада в країні припиняють роботу ресторани, бари, кінотеатри, будинки розпусти та інші розважальні заклади.

    Раніше ЗМІ повідомили, що в уряді Німеччини розглядають можливість введення жорсткого карантину по всій країні на 30 днів

    До слова, у Німеччині перший регіон оголосив про локдаун.

    Нагадаємо, у Німеччині з понеділка, 2 листопада, до кінця місяця діє так званий частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових заражень коронавірусом. Згідно з цими правилами, обмежено контакти громадян, зачинено ресторани і бари, культурно-розважальні заклади та спортивні зали. Водночас школи і дитячі садки працюють.

    До слова, у Берліні поліція застосувала водомети проти противників карантину.

    Також, влада Німеччини відмовилася від посилення локдауну.

    Теги: Німеччина карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies