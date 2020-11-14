У світі зафіксували нову рекордну кількість заражень Covid-19 за добу

За минулу добу коронавірусом заразилися в усьому світу 628 136 осіб

Найбільше нових випадків, за повідомленням ВООЗ, зафіксували в США – 142 076

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксували черговий рекордний приріст нових випадків зараження Covid-19 в світі за останню добу.

Щоденна статистика поширення інфекції опублікована на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Так, за минулу добу коронавірусом заразилися в усьому світу 628 136 осіб.

«Це рекордний приріст хворих за одну добу з початку пандемії», – уточнюють фахівці організації.

Найбільша кількість випадків зафіксована в Північній і Південній Америці (понад 234 тисячі) і країнах Європи (понад 291 тис.).

Найбільше нових випадків, за повідомленням ВООЗ, зафіксували в США. За добу там виявили 142 076 хворих. Загальна кількість заражених в країні перевищила 10,2 млн чоловік.

На другому місці за кількістю нових хворих за минулу добу перебуває Бразилія, де виявили 48 331 хворого. Загальна кількість хворих в країні перевищила 5 млн осіб.

Трійку антилідерів замикає Індія з 44 879 новими хворими. Всього в державі виявили понад 8 млн заражених.

Коронавірус в Україні

Всього 512652

Хворіють 269486

Одужали 233849

Померли 9317

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Нагадаємо, в Україні за добу 12 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 787 людей. Це на 730 осіб більше, ніж у попередній день (11 057).